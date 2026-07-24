El presidente de la RAG percibe un "clamor" para que los partidos dialoguen sobre el gallego: "No busquen disculpas"

Archivo - Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega (RAG) - REAL ACADEMIA GALEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, ha asegurado que percibe "un clamor" para que los partidos políticos dialoguen y "se pongan de acuerdo" para sentar "las bases del futuro de la lengua gallega".

Así lo ha manifestado en su intervención este viernes en la clausura de los cursos de lengua y cultura gallegas 'Galego sen fronteiras', una semana después de que la Xunta presentase la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística y tras la ausencia del BNG en la primera reunión entre los grupos parlamentarios para analizar el documento.

En este contexto, el presidente de la Academia ha instado a los gobernantes y dirigentes políticos a que "se pongan de acuerdo, se sienten, hablen y no busquen disculpas para no dialogar y no llegar a acuerdos".

Unos acuerdos que, en opinión de Monteagudo, son "fundamentales" para garantizar el futuro de la lengua gallega que, ha lamentado, "corre riesgo".

Junto a él, en la mesa de clausura de estos cursos, ha participado también el secretario xeral da Lingua, Valentín García, a quien ha transmitido ese "sentimiento" que, según ha apuntado, está recogiendo "de mucha gente".

"Es imprescindible que tengáis una actitud de hablar entre las distintas opciones políticas porque tenéis que poneros de acuerdo para sentar las bases que nos permitan contemplar las bases del futuro de la lengua con un poco más de tranquilidad que tenemos hoy", ha subrayado el presidente de la RAG.