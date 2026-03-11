El primer avance de participación en las elecciones de la USC sitúa en el 12,88% la movilización del alumnado

Rosa Crujeiras y Maite Flores - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela elige este miércoles a la primera rectora de su historia, que dirigirá la institución los próximos seis años. En el primer adelanto de participación publicado a las 12.00 horas, el Sector IV --Personal técnico de gestión, administración y servicios-- es el que ha registrado la mayor participación, con un 50,22% de votos, mientras que el Sector III --Alumnado matriculado en titulaciones oficiales-- es el que menor porcentaje ha registrado, con un 12,88%.

Por otro lado, el Sector I --Profesorado doctor con vinculación permamente-- se ha situado con un 48,97% de votos y el Sector II --Restantes categorías de PDI-- en un 27,76%. Cabe recordar que a las 16.00 horas la USC hará público el segundo avance de participación.

En concreto, la votación en esta segunda vuelta decantará la balanza a favor de la catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras o la de Óptica Maite Flores, y se efectuará de manera electrónica entre las 9.00 y las 18.00 horas de este miércoles.

PARTICIPACIÓN POR SECTORES

En cuanto a la participación por sectores, en el caso del profesorado doctor con vinculación permanente la participación más elevada se ha registrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (65%), la Facultad de Óptica e Optometría (62,50%) y en la Facultad de Ciencias (60,87%).

En el sector correspondiente al estudiantado, los niveles de participación destacan en la Facultad de Matemáticas (36,08%), la Facultad de Óptica e Optometría (26,72%) --facultades vinculadas a ambas candidatas-- o la Facultad de Biología (19,67%).

Con todo, en el sector relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 53,40% en el Campus de Lugo y el 49,74% en el de Santiago.