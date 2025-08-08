El primer Festival de la Longevidad se celebrará este viernes y sábado en San Xoán de Río(Ourense)

OURENSE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano San Xoán de Río acoge este viernes y el sábado el primer Festival de la Longevidad, enmarcado en el 'Plan de Turismo Xerativo' del municipio, bajo el lema '0 es 3' para "conectar salud, cultura, rural y turismo generativo en uno de los municipios con mayor esperanza de vida de Galicia", ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa reunirá a profesionales de la salud, del área social, investigadores y ciudadanía para "reflexionar, celebrar y dar visibilidad a modelos de vida rural que favorecen una existencia más larga, activa y con propósito".

"Aquí decimos que las matemáticas fallan porque 0 es 3, pero nos referimos a cero estrés, porque menos estrés, más vida" ha explicado el alcalde del municipio Xosé Miguel Pérez Blecua (PPdeG) en declaraciones a Europa Press.

Y es que el municipio de San Xoán de Río se posiciona como una de las zonas "más envejecidas" de Europa. "Nosotros le hemos dado la vuelta y decimos que es la zona más longeva de Europa porque la gente ha vivido más" ha añadido Pérez Blecua.

RED DE PUEBLOS POR LA LONGEVIDAD

Durante la jornada de este viernes asistirán autoridades como el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, para presentar la primera Red Internacional de Pueblos por la Longevidad, encaminada a "identificar, compartir, visibilizar y fortalecer" los territorios que alcanzan una esperanza de vida mayor, según han resaltado en un manifiesto.

Esta mayor esperanza de vida, ha recalcado el alcalde, se hace posible gracias a "nueve claves", entre ellas, "la vida activa, el envejecimiento activo, el consumo de productos de kilómetro cero y no procesados y demás".

"En este pueblo, el tiempo se para y cada uno va a su ritmo y no hay el estrés y la velocidad que hay en una ciudad" ha añadido Xosé Miguel Pérez.

Este viernes se presentarán, además, seis experiencias de otras partes de España para "abordar la longevidad desde otras perspectivas como la igualdad de género o la salud mental" ha añadido.

MÁS PROPUESTAS EL SÁBADO

Por su parte, este sábado el festival rendirá homenaje a 50 profesionales de la medicina ligados al municipio que "han hecho posible, durante décadas, una vida digna y saludable para las personas mayores del municipio".

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, será el encargado de clausurar el evento, que terminará con una actuación musical.

En líneas generales, el Ayuntamiento ha destacado que el festival se convierte en "una declaración de intenciones" para "transformar el relato de la despoblación y el envejecimiento" en otro de "sabiduría, sostenibilidad, vida plena y futuro compartido".