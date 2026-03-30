Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado Medicina de la Universidad de Santiago

1074229.1.260.149.20260330184916 Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la Universidad de Santiago - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento para la descentralización del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reunión.

Presidida por los conselleiros de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han presidido la junta. Además, también han participado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.

A ella, además de los rectores de las tres universidades públicas gallegas, ha acudido la recientemente elegida rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

Será ella quien, a partir del próximo 10 de abril -- día en el que se hará oficial su nombramiento como rectora --, lidere la postura de la universidad compostelana en este proceso. Ha acompañado al rector saliente, Antonio López.