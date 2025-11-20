Las primeras nieves del otoño llegan a la montaña de Lugo

Vacas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). El marcado descenso de las temperaturas en los últimos días, unido a las lluvias anunciadas, configura un escenario propicio para que la nieve haga acto de presenc - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras nieves del otoño han llegado a la montaña de Lugo, con estampas nevadas en lugares como Pedrafita do Cebreiro.

MeteoGalicia informa de que la cota de nieve ha bajado este jueves a entre los 800 y 900 metros de altura, una jornada con temperaturas por debajo de 5 grados en gran parte de Galicia.

Además, se prevén chubascos más probables en la mitad norte, unido a heladas en zonas de interior y viento del norte. El cielo está más abierto en la mitad sur.

Ya de cara a este viernes, 21 de noviembre, la cota de nieve se mantendrá en 800 metros y sin cambios significativos en las temperaturas marcadas por el frío. Se esperan cielos nublados con lluvias aisladas y ocasionales en las primeras horas por el norte.