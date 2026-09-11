Prisión para los cinco detenidos en Ourense, Huesca y Madrid en un operativo en el que intervinieron 36 kg de cocaína

OURENSE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cinco detenidos en operativo en Ourense, Huesca y Madrid en el que se intervino 36 kilogramos de cocaína y un arma de fuego.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia( TSXG), todos los detenidos están investigado por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización delictiva. A mayores, uno de ellos, A.R.V., también está investigado por tenencia ílicita de armas.

Las investigaciones comenzaron a principios del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de actividades delictivas vinculadas con el tráfico de drogas en la provincia de Ourense.

Así, durante la fase de explotación de la operación, los agentes realizaron cinco registros domiciliarios: en una vivienda en Seixalbo (Ourense), en el que localizaron un arma de fuego; en Allariz (Ourense); en Ourense capital; en Aldea del Fresno (Madrid); y en Valdemoro (Madrid).

Durante los registros se incautaron además varias mochilas usadas para el transporte de droga por vía marítima. En el marco de la operación fueron detenidas dos personas en Valdemoro (Madrid), una persona en Fraga (Huesca), una persona en Ourense ciudad y otra en Seixalbo (Ourense).