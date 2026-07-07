Prisión provisional para la mujer detenida por apuñalar a otra a la salida de un pub en Lugo

LUGO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida este fin de semana en Lugo por apuñalar presuntamente a otra a la salida de un pub durante la madrugada del sábado tras una pelea.

Así, ha acordado su ingreso en prisión provisional, mientras continúa la investigación de los hechos por un caso de intento de homicidio.

La agresión se produjo sobre las 05.30 horas del domingo en la zona de Marina Española. El 112 recibió el aviso de una persona que alertó de que una mujer necesitaba asistencia sanitaria tras haber sido atacada con un arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que localizaron y detuvieron a la presunta autora de la agresión. La víctima sufrió una herida cerca del cuello y tuvo que recibir puntos de sutura, aunque su estado no reviste gravedad.

En el incidente se vieron implicadas dos mujeres, una de nacionalidad venezolana y otra colombiana, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años.

Tras el apuñalamiento, la presunta agresora abandonó inicialmente el lugar de los hechos, aunque posteriormente comunicó dónde se encontraba y fue localizada y detenida por los agentes en la avenida Ramón Ferreiro.

Durante la intervención policial también fue arrestada otra persona, que intentó impedir de forma violenta la actuación de los agentes. Finalmente, fue detenida por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad aunque fue puesta en libertad a las pocas horas.

Además, dos agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para calmar la situación en medio de un numeroso grupo de personas que se encontraba en la zona en el momento de los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la agresión pero las primeras hipótesis aluden a los celos.