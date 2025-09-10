La producción industrial en Galicia crece un 6,3% en julio, cuatro puntos más de la media estatal

La producción industrial en Galicia crece un 6,3% en julio, cuarto mayor dato de las CCAA. - EPDATA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se disparó un 6,3% en julio en comparación con el mismo mes de 2024 en Galicia, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

La subida gallega es la cuarta más alta de entre las comunidades autónomas --por detrás de Castilla y León, Andalucía y Asturias-- supone un incremento cuatro puntos superior al de la media estatal, ya que en el total de España el IPI creció un 2,3%.

Sin embargo, en lo que va de año, la producción de las industrias gallegas apenas subió un 1%, aunque en toda España lo hizo solo un 0,6%.