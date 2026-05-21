Profesionales de enfermería denuncian "desigualdades" en los grados de la carrera profesional y exigen su corrección

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la enfermería se han concentrado este jueves ante la Consellería de Sanidade de la mano de SATSE Galicia para exigir un acceso extraordinario para los miles de aspirantes que "no pueden consolidar el grado que les correspondería por tiempo de trabajo y méritos", pese a acreditar "años y años de servicios prestados".

Así lo ha expresado una de las vocales del sindicato, Asunción Maus, que ha explicado que este encuadramiento "excepcional" ayudaría a "corregir las desigualdades existentes" entre las retribuciones por este concepto.

Según ha apuntado, hay alrededor de 5.000 enfermeras y fisioterapeutas en esta situación, "cobrando uno o dos grados por debajo de lo que les correspondería". "Consideramos que esto está totalmente injustificado y debería de corregirse", ha defendido.

Ha remarcado también que otros servicios de salud ya realizaron encuadramientos excepcionales "para dar la oportunidad a que todo el mundo se encuadre en el nivel de carrera que le corresponde".

A este respecto, ha señalado directamente al Sergas asegurando que la respuesta ofrecida por el servicio a essta cuestión es la falta de recursos económicos para llevar a cabo el proceso.

El sindicato inició hace semanas una campaña de recogida de firmas de apoyo del personal afectado, con unas 2.000 por el momento. Avanzan que la recogida continuará durante los próximos meses.