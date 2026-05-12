Profesorado del IES Castelao de Vigo denuncia "censura" por parte de la Xunta en un trabajo dedicado a Begoña Caamaño

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesores del IES Castelao de Vigo, que resultó ganador del Concurso-Exposición sobre la escritora y periodista Begoña Caamaño --homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026--, ha denunciado "censura" por parte de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta, a quien acusan de "imponer" una modificación en su proyecto "sin el consentimiento de los autores".

En concreto, han relatado que antes de poder exponer el trabajo en centros de enseñanza, la Secretaría, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, acordó con los autores una serie de modificaciones "que aceptaron en su mayoría", a excepción de la eliminación de la bandera gallega con la estrella en una de las ilustraciones.

"Queremos poner en conocimiento de la opinión pública lo que consideramos una vulneración inaceptable de los derechos de propiedad intelectual y un intento de ocultación del contexto ideológico de la autora", han expuesto los profesores en un comunicado difundido este martes a los medios.

Por su parte, consultada por Europa Press, la Consellería ha defendido que en todas las ediciones del Concurso-Exposición de las Letras Galegas "se llevan a cabo ajustes y ediciones de los materiales de cara a su exposición pública".

Asimismo, ha asegurado que estos cambios "siempre son consensuados y cuentan con la autorización del equipo directivo del centro y del personal docente coordinador de las muestras, tal y como ocurrió en este caso".

Sin embargo, el profesorado ha subrayado que el profesorado participante en la elaboración del proyecto se negó unánimemente a la eliminación de la bandera, por considerarla parte del período vital de la figura "y necesaria para su comprensión".

"No obstante, dada la insistencia del personal técnico, aceptamos revisar una propuesta de modificación por parte de la Secretaría que nunca se nos envió. Una vez publicado el trabajo constatamos la eliminación de la estrella e incluso la deturpación de la bandera, por lo que solicitamos a la Secretaría una explicación", han exigido.