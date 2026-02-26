La propuesta para el contrato del agua de Santiago decae en el pleno pese al acuerdo previo de la comisión

Pleno de Santiago del 26 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La propuesta para el modelo gestión del ciclo integral del agua de Santiago, basada en la concesión a una empresa privada, ha decaído en el pleno municipal de este jueves pese al acuerdo mayoritario alcanzado en la comisión, en la que la oposición al completo (PP, PSOE y no adscritas) apoyó esta opción.

Así y todo, el 'no' del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta --CA--), que defiende la gestión mixta, y la abstención del PP, que está a favor del modelo llevado al pleno, han tumbado el contrato. Con todo, ha sido la postura de los populares la que ha provocado una mayoría de críticas desde el resto de la corporación.

"Creemos en el contrato de concesión, pero no creemos en una alcaldesa que rechaza el contrato de concesión", ha asegurado el portavoz del PP, Borja Verea, que ha censurado que se le "responsabilice" del rechazo. "Siéntense todos y traigan una propuesta común", ha instado.

El Gobierno local se comprometió, pese a su desacuerdo, a llevar al pleno la opción de la concesión. "No es la propuesta que concluía el estudio elaborado [por la Universidade da Coruña]. No es tampoco la que apoyamos los miembros del gobierno, pero sí la que obtuvo la mayoría de los votos", ha explicado el concejal responsable, Xesús Domínguez.

En este sentido, ha insistido en que su postura es "coincidente con las conclusiones" del estudio encargado, de modo que la gestión pública permitirá "garantizar que lo que la ciudadanía pague en el recibo del agua repercuta en la mejora del servicio".

El edil de gobierno ha recordado que el contracto actual, con fecha de 1984, está "en precario" desde 2019, año hasta que el se pudieron suceder las prórrogas. Este es un aspecto que la teniente de alcaldesa, María Rozas (CA), ha criticado en su defensa del "control público" del servicio, que el bipartito defiende que está en "la mayoría" de ayuntamientos con más de 80.000 habitantes.

APOYO DE PSOE Y NO ADSCRITAS

La concejala no adscrita Mila Castro, de quien dependía esta área cuando era edila de gobierno, ha agradecido a Compostela Aberta su "coherencia" con una postura "clara e insistente" y ha rechazado la "errática y ambigua" del BNG: "Quiere camuflar una decisión cobarde como una decisión democrática".

"El BNG ha enredado, pero el PP también bloqueó en septiembre de 2022 la renovación de este contrato", ha criticado en su intervención en un pleno que ve como un "sainete". Recogiendo esta palabra, Rozas habló de "paripé" y Verea, de "circo", lo que provocó contrarrespuestas. "Ustedes también forman parte de este circo", señaló Castro y Rozas añadió: "La realidad, señor Verea, no es que usted participe de este circo, es que usted es el director".

"Lo que no vamos a hacer es sostener el voto de un gobierno que quiere impulsar un contrato en concesión mientras vota en contra de él. La incoherencia no puede recaer en la oposición", ha contrapuesto el líder de los populares.

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal ha criticado que el presupuesto necesario para la gestión mixta es "inasumible", de modo que ve insuficientes los "medios y capacidad operativa" del municipio. "La extensión del abastecimiento previsto en el pacto por el rural es un compromiso adquirido por todas y todos concejales que no se puede cumplir", ha resumido.