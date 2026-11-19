SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una protesta de carácter antimilitarista integrada por entre 15 y 20 personas, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, se ha celebrado este jueves en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) durante el inicio de un ciclo de encuentros promovido por el Consello Social da USC.

Según ha confirmado la organización estudiantil Erguer, la concentración se convocó para protestar por la presencia en el evento de Urovesa, a la que señalan como una "empresa que tiene capital y contratos armamentísticos con Israel".

La protesta, en la que se corearon consignas contra Israel y contra el Gobierno de España, ha provocado que la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, no consiguiera entrar al acto programado, que finalmente fue más breve de lo que estaba previsto.

En concreto, el acto se celebraba en el salón de grados de la Facultad de Derecho y su objetivo era orientar al alumnado sobre cómo afrontar su futuro profesional y ponerlo en contacto con distintas empresas.

El encuentro preveía contar con la participación de la presidenta del Consello Social y vicepresidenta de Urovesa, Cecilia Sierra; la administradora solidaria de Espina & Delfín, Rosa Blanca Rodríguez; y la responsable de Servicios Centrales de Galuresa, María Jesús Mallo.