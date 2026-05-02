El PSdeG acusa a Elena Candia (PP) de "usos fraudulentos" en Lugo de fondos de Turismo de Galicia y "repartirlos a dedo"

La secretaria de Organización, Lara Méndez, en rueda de prensa, a 2 de mayo de 2026. - PSDEG

LUGO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado a la líder del PPdeG en la provincia de Lugo, Elena Candia, de hacer un "uso fraudulento" y "repartir a dedo" fondos de la Axencia de Turismo de Galicia, "entre otras": "Lo único que quiere es comprar votos".

En este sentido, no descarta emplear "otras vías" a las que llevar esta denuncia pública, en la que se basan en cerca de 100 expedientes solicitados a la Xunta y que se corresponden a los años 2023 y 2024. Méndez ha hecho esta denuncia a días de que Candia lleve a pleno la moción de censura con la que se convertirá en alcaldesa gracias al voto de una concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa.

La socialista ha recordado que Candia "no forma parte del Ejecutivo de la Xunta" y ha asegurado que este "uso fraudulento" tiene el "beneplácito" del señor Rueda como presidente del Gobierno gallego. También ha matizado que no critica el apoyo económico a asociaciones, sino el "uso partidista según afinidad política".

Por ello, ha dado varios ejemplos. Varios tienen que ver con la contratación de orquestas, donde se abonó --a través de empresas de realización de espectáculos y siempre según Méndez-- 9.680 euros a un grupo que actuó en la fiesta del barrio de A Milagrosa y 6.050 a otro que actuó en San Pedro de Crecente, también en la ciudad de Lugo.

Sin embargo, Méndez ha señalado otro caso donde se pagó a "una empresa de reparación de vehículos" 5.445 euros por la actuación de una orquesta en la fiesta del barrio de A Piringalla y otro, en la fiesta de As Gándaras, donde figura "una contratación por una ingeniería técnica de inspección y control" a cargo de una empresa de Monterroso, en base al PSdeG.

"Podemos ver otro ejemplo en el que también paga a una asociación para acondicionar dos plazas de aparcamiento para discapacitados en un centro social alegando que por allí pasa el Camino de Santiago. Pero el Camino pasa a kilómetros de allí, por lo cual está utilizando esta agencia para la compra de voluntades", ha criticado.

Además, ha sembrado la duda sobre conceptos de varias facturas. Entre ellos, una por la que se abonó a una entidad 5.000 euros por las fiestas de Coeses "por organización, pero también por colaboración de fiestas": "No sabemos si utiliza la empresa para dar el pago en metálico a alguien".

Por todo ello, Méndez cree que Candia "reparte a dedo" dinero entre los distintos colectivos "según su interés personal". La diputada provincial Pilar García Porto, presente en la rueda de prensa, ha censurado una "forma de hacer política" que, a su modo de ver, "no es responsable, que no es aceptable y que no es ética".

REIGOSA, "INTERESADA" EN LAS PLAZA DE LITORAL

Por otra parte, la concejala socialista Ana Abelleira ha asegurado que a ella le consta "personalmente" que, cuando las plazas del Servicio del Litoral fueron transferidas a la Xunta, la concejala María Reigosa --que dejó el PSOE y apoyará la moción de Candia-- "estaba interesada en ellas".

Así lo ha trasladado después de ser preguntado al respecto de la plaza de la Jefatura en Lugo de este servicio por la que el PSdeG y el BNG acusaron a la Xunta de sacarla para ella y por lo que, después, Reigosa anunció públicamente que no optaría a ella. "Que no opte ahora es lógico. (...) Sabía que, si se presentaba, estaría cometiendo una infracción posiblemente delictiva", ha añadido.