El PSdeG acusa a Feijóo de "hacer campaña" con Ceuta en el inicio de curso del PP y reprocha: "Sobraron insultos"

Archivo - La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia.- PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha reprochado al PP no llevar "ni una sola propuesta" al acto con el que ha abierto este sábado el curso político en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) y ha acusado a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de "hacer campaña" con el "dolor" de Ceuta y al líder del partido en Galicia, Alfonso Rueda, de "ponerle el escenario" para ello.

"Fue un mitin de precampaña en el que sobraron insultos y faltó Galicia", ha valorado Méndez, que, a través de un comunicado, ha sido crítica con el "uso partidista" de la crisis migratoria en el acto, en el que Feijóo anunció que el PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional al respecto.

"Un político de Estado no convierte una crisis en un mitin. Ni anuncia querellas desde un palco. Feijóo se dedicó a sembrar dudas sobre las Fuerzas Armadas y sobre las propias instituciones que dice defender. Ese es el camino de la ultraderecha, y hoy lo ha recorrido entero", ha opinado.

A su modo de ver, la solidaridad con Ceuta se demuestra "apoyando a quien está sobre el terreno" y no "alimentando" el miedo para "rascar unos votos", en palabras de Méndez.

La secretaria de Organización considera que la afirmación de Feijóo sobre que "todos son malos" y que "no hay una izquierda decente" no es propia de un político que aspira a gobernar y, por tanto, que un candidato que "divide a los españoles entre decentes e indecentes" se está "retratando" a él mismo. A su juicio, esto es un "reflejo" de lo que el PPdeG hace en Galicia: "Gobernar para los suyos, contra los demás".

DESTACA LA "AUTOCRÍTICA INVOLUNTARIA" DE RUEDA

También ha criticado a Rueda por "amenazar" a los trabajadores de baja médica en vez de explicar por qué la Atención Primaria está "colapsada" y le ha instado a "mirar" hacia el sistema que las gestiona en lugar de "señalar a quien está enfermo".

De igual modo, ha destacado la "autocrítica involuntaria" realizada al "reconocer problemas" en ámbitos como la dependencia y la educación. "Muy bien. ¿Pero quién lleva 17 años gobernando este país? Escuchándolo, cualquiera diría que Galicia la gobierna Madrid?", ha objetado.

Sobre las acusaciones de servilismo al PSdeG, Méndez cree que "servilismo es convertir la Xunta en una sucursal de Génova y gastar el inicio de curso en hacerle el juego a Feijóo". En contraposición, Méndez ha prometido que en este nuevo curso su partido seguirá hablando de "lo que importa", refiriéndose a la sanidad, la vivienda o el empleo. "De eso, en Cerdedo Cotobade no se dijo una sola palabra", ha concluido.