El PSdeG acusa al PP de usar Galicia como "decorado" de sus ruedas de prensa y "olvidarla" a la hora de gobernar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado al PP de usar Galicia como "decorado" de sus ruedas de prensa, en referencia al acto que los populares celebran este sábado O Pino (A Coruña) y al que acudirá el jefe de filas del partido, Albero Núñez Feijóo, y de "olvidarse" de la comunidad a la hora de gobernar.

"Vienen en bloque, Feijóo incluido, no a proponer nada, sino a atacar al Gobierno de España mientras desatienden los problemas reales de la ciudadanía", ha señalado Méndez en declaraciones a los medios.

A renglón seguido, ha advertido de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside actos del PP, pero "no preside los Consellos del Ejecutivo gallego. Va a fiestas del partido, pero desaparece cuando hay que dar la cara".

Ante esto, la socialista ha afirmado que Galicia merece un presidente "a tiempo completo" y no un "delegado de Génova". Méndez ha indicado que "no es la primera vez" que Rueda "abandona sus funciones" para ir a un acto de partido. "Rueda no se debe al PP, se debe a los gallegos", le ha recordado al presidente autonómico.

Méndez ha remarcado que durante la emergencia del apagón, Alfonso Rueda "no estuvo" en el centro de coordinación, "no dio explicaciones", declaró el nivel 3 para "quitarse la responsabilidad de encima y fue para casa a dormir".

La socialista también ha cargado contra el comportamiento del PP en Madrid que, "cuando hay que defender los intereses de la gente, siempre vota que no. Siempre del lado contrario a lo que necesita Galicia".

Frente a todo ello, ha ensalzado la postura del PSdeG "asumiendo responsabilidades, defendiendo a la gente y haciendo política útil". "La ciudadanía está harta de ser espectadora de las campañas del PP. Galicia no es un plató de campaña ni un decorado para sus fotos. Galicia es un país que merece respeto, seriedad y un gobierno presente", ha zanjado.