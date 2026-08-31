PSdeG acusa al PP de uso "partidista" de la FEMP por Ceuta y apunta que la Fegamp no traslada la convocatoria a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha acusado al Partido Popular de "utilización partidista" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta y ha recordado que la Federación Galega de Municipios e provincias (Fegamp) no traslada estas movilizaciones a Galicia.

Fuentes del PSdeG han señalado a Europa Press que la convocatoria la hizo la presidenta de la FEMP, alcaldesa de Jerez de la Frontera por el PP, "sin acuerdo de los órganos de la Federación y sin consultar al resto de grupos que la componen".

Así las cosas, indican que la Fegamp, presidida por el alcalde socialista de Vilagarcía Alberto Varela, "no trasladó esa convocatoria a los ayuntamientos gallegos".

"Lo que hay en Galicia son convocatorias de una plataforma nacida en las redes, no un acuerdo del municipalismo gallego", ha afirmado para asegurar que "no estar en una foto no es no estar con Ceuta". "Estamos con Ceuta donde se resuelven los problemas: en el reparto de menores, en la financiación de la acogida y e la coordinación entre administraciones", subrayan desde el PSdeG.

El PSdeG asegura que el PP "no propone nada que resuelva" y que en un mes no se escuchó del Partido Popular "una sola medida concreta de acogida, de financiación o de coordinación".

"Escuchamos la petición de estudiar un confinamiento sanitario en Ceuta", señala el PSdeG, que recuerda que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, pidió a Rueda que se desmarcara de esta propuesta y que el presidente de la Xunta no lo hizo. "Y escuchamos a la Xunta defender la reagrupación familiar como fórmula preferente, que sin garantías es devolver a los niños", censura.

Este mismo lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, confirmó que su formación tampoco participará en estas movilizaciones. "Realmente son concentraciones encubiertas convocadas por el Partido Popular para seguir alentando el odio y la xenofobia, utilizando la FEMP de una forma partidista", trasladó.