PSdeG acusa a Rueda de avalar el "pacto del tanatorio" y recuerda que el fallo del TC es previo a los estatutos del PP

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de avalar el "pacto del tanatorio" --en referencia al acuerdo alcanzado por Elena Candia con la edil tránsfuga para la moción de censura-- y le ha recordado que el fallo del Tribunal Constitucional es previo a la aprobación de los últimos estatutos del Partido Popular.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces y después de que en la jornada del lunes Rueda abogase por modificar la norma interna para que sea acorde con el aval del Tribunal Constitucional (TC) al voto tránsfuga en mociones de censura, Lara Méndez ha asegurado que los estatutos del PP fueron aprobados en julio de 2025, cuando ya se conocía la sentencia del TC del mes de junio sobre la Ley Antitransfuguismo.

Por ello, Méndez ha criticado la "cara de cemento armado" de Rueda con la moción de censura y ha señalado que el también presidente del PPdeG incumple los estatutos de su propio partido y no le abre expediente a Candia por apoyarse en una tránsfuga porque "no le da la gana".

Méndez ha exigido a Rueda que "deje de mentir", porque la Ley Antitransfuguismo "no cambió" desde que se aprobaron las normas del PP que, según ha señalado, obligan a expedientar a los candidatos o candidatas que se apoyen en tránsfugas.

"Después de apoyarse en una tránsfuga, se apoyan en una mentira tras otra", ha censurado Lara Méndez, que ha advertido que "Lugo ni olvida ni perdona" por la actuación del PP en la ciudad.

PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS

Por otra parte, preguntada por el proceso interno de elección de candidatos, Lara Méndez ha recordado que el Partido Socialista celebrará a su comité federal el próximo 27 de junio, a partir del que el PSdeG establecerá su hoja de ruta.

Esto, según ha indicado, mientras los órganos provinciales ya llevan a cabo un "trabajo importante" de cara a la preparación de las elecciones municipales.