El PSdeG acusa a Rueda de querer privatizar la salud laboral con su plan de control de las bajas

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidade del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de querer privatizar la salud laboral con su plan de control de bajas, así como también la salud mental.

Torrado ha advertido este miércoles de que la política sanitaria de la Xunta "sale peor" del Debate del Estado de la Autonomía, con un Gobierno que "repite anuncios sin ejecutar soluciones y evita afrontar los problemas de fondo". "Entramos con una política sanitaria mala y salimos con una política sanitaria peor", ha resumido.

En el ámbito de la Atención Primaria, ha censurado que el presidente de la Xunta ha vuelto a anunciar medidas que ya fueron presentadas en años anteriores, sin que se materializasen cambios estructurales en el funcionamiento de sistema. Según ha indicado, el debate evidenció la falta de planificación y de ejecución por parte del Gobierno gallego.

En relación con la organización esta rama de la sanidad, ha criticado también los cambios impulsados por el propio PP en los últimos años, recordando que estructuras existentes fueron eliminadas y posteriormente recuperadas sin que eso se traduzca en una mejora de la asistencia.

En salud mental, ha puesto el foco en los datos del informe del Consello Económico e Social de Galicia, que ha calificado de "especialmente preocupantes". "Más de un 7% de la población sufrió en el último año un trastorno mental severo y más de un 4% de la población en Galicia tuvo ideas suicidios a lo largo de su vida", ha señalado.

Así, ha advertido de que estos datos evidencian la magnitud del problema y la falta de respuesta por parte de la Xunta. En este sentido, ha señalado también que seis de cada diez personas que acuden a servicios de salud mental en Galicia lo hacen en el ámbito privado debido a la falta de acceso en tiempo razonable en el sistema público, lo que, a su juicio, supone una privatización de hecho de este derecho.

El portavoz socialista ha criticado que la principal respuesta del Gobierno gallego siga siendo el anuncio reiterado de un nuevo plan de salud mental, sin avances efectivos en su puesta en marcha.

Así las cosas, ha indicado que el PSdeG llevará al próximo pleno una iniciativa centrada en el refuerzo de personal y en un cambio del modelo asistencial, apostando por una mayor integración entre Atención Primaria y salud mental para mejorar el acceso y evitar la pérdida de pacientes en el proceso.

Torrado se ha referido también al debate abierto por el Ejecutivo gallego sobre las bajas laborales y ha puesto el foco en las condiciones que puedan estar detrás de estas situaciones. Así, ha recordado el elevado consumo de antidepresivos en Galicia y ha añadido factores como la precariedad laboral y los bajos salarios, preguntándose si "no son motivos para una baja laboral".

Además, ha insistido en que el PP, "en vez de actuar sobre las causas, lo que hacen es señalar al eslabón más débil, que es el

trabajador".

En este contexto, ha cuestionado la intención de dar mayor protagonismo a las mutuas en la gestión de las bajas, al entender que supone un cambio de modelo que puede afectar a la independencia en la toma decisiones clínicas.

Por eso, el Grupo Socialista registrará una pregunta en el Parlamento para que la Xunta explique las razones de este enfoque y detalle las medidas que pretende impulsar en este ámbito.

El balance final, ha concluido, es claro: "una Atención Primaria con problemas estructurales, una salud mental sin respuesta suficiente y una línea de actuación que, según ha indicado, puede suponer un retroceso en la protección de los derechos de trabajadores.

"Y como dije al inicio, entramos con una política sanitaria mala y salimos con una política sanitaria peor", ha zanjado.