El PSdeG anticipará el Día das Letras con actos en A Coruña, Santiago y Ferrol, con 'foliada' incluida

La diputada socialista Silvia Longueira (i) y la secretaria xeral de Organización del PSdeG, Lara Méndez (d), en rueda de prensa, a 8 de mayo de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG extenderá la celebración del Día das Letras Galegas al resto de la semana con tres actos en las ciudades de la provincia de A Coruña desde el próximo lunes, 11 de mayo. El último de ellos será el propio 17 de mayo, cuando el partido celebrará una 'foliada'.

Así lo han avanzado este viernes la portavoz de Cultura y Lengua, Silvia Longueira, y la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, que ha defendido el gallego como "una lengua de futuro": "No es un lastre, como piensa el PP. Es una herramienta y, como tal, hay que cuidarla y respetarla".

También ha situado el modelo plurilingüe español como "un éxito europeo" y ha asegurado que el socialista es el "único partido que lo defiende sin complejos en Galicia, Cataluña y Esukadi". De este modo, ha ligado lengua y democracia, ya, que a su juicio, "donde se respeta una lengua, se respeta una forma de entender el mundo".

El primero de los eventos será el lunes a las 11.00 horas. El Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña acogerá el foro 'Ola, Europa!', en el que se sentarán en la misma mesa representantes socialistas de las tres lenguas cooficiales que conviven con el castellano en el Estado; entre ellos, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El acto será presentado por la alcaldesa, Inés Rey, y en él estará presente el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares. Primero, se celebrará un debate a puerta cerrada y, después, se abrirán las puertas al público general.

El martes 12, a las 18.00 horas, el Centro Cívico Maruxa e Coralia de Santiago acogerá un encuentro sobre "libros, letras y redes" en el que sus participantes hablarán sobre la "intrahistoria de cada creación literia", ha explicado Longueira. Contarán con Camilo Franco, periodista y escritor; Anna Figueirido, escritora y doctora en Física; Xaquín Núñez, profesor de la Universidad de Braga y novelista de género negro, y Arancha Nogueira, escritora y profesora en Literatura Comparada.

La semana se cerrará en Ferrol el domingo 17, Día das Letras dedicado este año la escritora, divulgadora y luchadora viguesa Begoña Caamaño, con una propuesta distinta: fiesta, comida, gaitas y baile. En este caso, el punto de encuentro será el Centro Social Esmelle desde las 12.00 horas.

Comenzará con una ofrenda a Xaime Quintanilla, primer alcalde socialista de Ferrol, asesinado por la represión franquista en 1936. A continuación, habrá un pícnic compartido y, a las 16.30, una actuación del grupo de gaitas y danza Toxos e Flores. Finalizará con un espectáculo de improvisación teatral y una 'pandeiretada'.

PACTO POLA LINGUA

Por otra parte, preguntada por avances en el Pacto pola Lingua, Longueira ha trasladado que, hasta donde sabe su partido, "no hay ninguna novedad". "Después de tanto tiempo y tantos años, ni una buena palabra ni una mala acción", ha lamentado.

En este sentido, la diputada ha indicado que, a pesar de formar parte de las correspondientes comisiones y de "haber levantado actas", ella y sus compañeros desconocen qué sucederá: "No sabemos qué va a ser de nosotros ni del trabajo que se hizo allí dentro. A la espera estamos".