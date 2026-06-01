El PSdeG aplaude la instalación de SAIC en Galicia y el BNG, "prudente", espera a ver "los términos exactos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, ha celebrado la elección del gigante asiático SAIC Motor de instalar una factoría de coches eléctricos en Galicia y ha reivindicado que la "alianza estratégica comercial se pilotó" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha asegurado que los nacionalistas son "prudentes" hasta ver "los términos exactos" del proyecto.

En rueda de prensa este lunes en la Cámara gallega, a preguntas de los medios antes de confirmarse la declaración por parte de la Xunta como proyecto industrial estratégico, la diputada socialista ha aplaudido la decisión de SAIC de instalarse en la Comunidad, aunque ha puesto el foco en la "coincidencia" del viaje a China de Sánchez, donde estableció "relaciones institucionales y comerciales", por lo que ha defendido que fue el responsable estatal quien "pilotó esa alianza estratégica comercial".

Asimismo, Patricia Iglesias ha destacado que se propongan "dos ubicaciones", el puerto exterior en Ferrol y As Pontes para las auxiliares.

Por su parte, Rodil ha subrayado que en su momento defendieron que "sería una buena noticia" que se instalase esa factoría en Galicia, pero ha dicho que son "prudentes" hasta conocer "lo concreto del proyecto".

"Queremos ser prudentes. Estamos a favor de que se incremente el peso de la industria en nuestro país, pero también quiero ser prudente y ver los términos exactos en que se materializa esa propuesta porque sabemos cómo las juega el PP", ha expuesto antes de recordar que con Altri "intentó vender una biofábrica y de repente apareció una bomba ambiental".