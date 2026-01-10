El PSdeG apoyará las demandas judiciales municipales contra la Xunta por la financiación del Servizo de Axuda no Fogar

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (i), y la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López (d), y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, este sábado en el comité nacional del PSdeG - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional del PSdeG ha aprobado este sábado una propuesta de resolución en la que se traslada que la formación apoyará las demandas judiciales municipales que se presenten contra la Xunta por lo que consideran una falta de financiación del Servizo de Axuda no Fogar.

Así figura en el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el partido erige la gestión local en elemento indispensable y merecedor de un trato justo.

En este sentido, apunta que la política gallega no se puede entender y comprender sin el papel determinante que desempeñan las administraciones locales y censuran que la Xunta cada año se libere de responsabilidades propias trasladándolas a los ayuntamientos, pero sin aportarles dotación económica, material ni humana, lo que sostiene que "provoca una situación estructuralmente insostenible".

El documento aprobado señala que los ejemplos "son numerosos y reiterados" e indica que atender estas "competencias impropia" supone un impacto económico cifrado en 700 millones de euros anuales por la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp).

Además, recuerda que la normativa subraya que el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), "esencial para garantizar la dignidad y cuidados a más de 25.000 personas en Galicia", avala a las entidades locales cuando reclaman que sea financiado por las administraciones superiores, singularmente por la Xunta.

Sin embargo, critica que la realidad contradice a la ley ya que pese a que el coste medio del servicio se sitúa en unos 21 euros por hora, la aportación autonómica apenas alcanza los cinco euros.

En este escenario, la propuesta de resolución aprobada por el PSdeG avisa de que la posibilidad de abrir un frente judicial sobre el asunto está sobre la mesa, y que el PSdeG, con una vocación municipalista "clara y la responsabilidad de gobernar para la mayoría de los ayuntamientos", apoyará las demandas judiciales municipales y defenderá la urgencia de abrir la negociación sorbe la financiación local, ajustándolo a las competencias reales y al impacto de la inflación de los últimos años.