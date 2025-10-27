PSdeG y BNG critican la política migratoria de la Xunta e insisten en que se garantice los derechos de menores migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSdeG y BNG han criticado este lunes la política migratoria de la Xunta y han insistido en la necesidad de poder garantizar los derechos de los menores migrantes.

Así lo han trasladado las portavoces de ambos partidos preguntadas por las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien anunció en una entrevista para la Cadena SER que en las próximas semanas el Gobierno espera aprobar el real decreto no de ley para ordenar el sistema de acogida y plantear una serie de criterios mínimos que tendrán que cumplir todas las comunidades autónomas.

De esta manera, explicó Rego, el Ejecutivo planteará un sistema de mínimos que limitará a 10 o 15 los menores que podrán albergar estos centros. Según este sistema, el centro que la Xunta pretende poner en funcionamiento en Monforte de Lemos específicamente para menores extranjeros "no es el modelo".

También, la ministra acusó a la Xunta de tener "sesgo racista" en materia migratoria y de hacer "seguidismo" de las directrices de Feijóo, al que reprochó "sumarse a la agenda ultra de VOX" y de "comer lo que le pone en el plato" el partido de Santiago Abascal.

En este contexto, la viceportavoz segunda del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Organización do PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado en rueda de prensa que el "PP asume las directrices de la ultraderecha y por lo tanto esos sesgos racistas que asume la ultraderecha los está asumiendo el PP".

"Nosotros defendemos otro tipo de centros, porque sino se convierten en estos centros de concentración y no se trata de confrontar con mercancía, utilizando a estos niños como tal, son menores que tienen que buscar otro lugar donde vivir, y hay que buscar donde alojarlos porque vienen en unas circunstancias muy vulnerables", ha ampliado.

Por su parte, la viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, preguntada por los medios sobre esta misma entrevista, ha recordado que su formación siempre ha defendido "un modelo de integración e inclusión y eso pasa porque no se creen guettos ni cárceles".

En este sentido, ha trasladado que se alegra de que se hable de modificar la ley, sin embargo, insiste al Gobierno que "también se podía avanzar en el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque son absolutamente racistas"

A renglón seguido, Rodil ha afirmado que "quien marca el discurso en esta cuestión es la dirección española" e insiste en que el problema de Galicia es "la falta de plazas y personal de centros de menores, migrantes y no migrantes".

"Por eso, entre otras cuestiones, es necesario contar con servicios y recursos suficientes para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, los menores especialmente, vengan de donde vengan", ha concluido.