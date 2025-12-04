El PSdeG celebra las "históricas" sentencias que anulan en Ferrol consejos de guerra del franquismo por "ilegales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral da Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, y el secretario de Memoria Democrática del PSdeG, Iván Puentes, han coincidido este jueves en calificar de "históricas" las sentencias por las que un juzgado de la ciudad naval ha anulado dos consejos de guerra del franquismo por ser "ilegales".

En un comunicado, los socialistas señalan que los fallos, trasladados en la tarde del jueves a las familias de Miguel Mendiguchía y de José Varela Cachaza, condenados en 1936 y 1943 respectivamente, son "pioneros en Galicia".

Mato ha celebrado que "por fin se les hizo justicia a ambos y a sus familias", después de que las condenas fuesen declaradas nulas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Según ha recordado, Mendiguchía fue asesinado en 1936 "por sus ideas políticas", ya que pertenecía a la Izquierda Republicana, mientras que Varela, funcionario de Telégrafos, estuvo dos años preso en el castillo de San Felipe y perdió su empleo simplemente por tener en su poder un fragmento de un discurso de Indalecio Prieto.

El también portavoz del Grupo Municipal en Ferrol ha felicitado a la nieta de Mendiguchía y a los hijos de Varela Cachaza por "defender la memoria" de su abuelo y de su padre, respectivamente, "y restituirles su honor y dignidad". Además, ha puesto en valor que las decisiones judiciales se produjesen en una ciudad que se encuentra en proceso de ser declarada lugar de memoria democrática.

Por su parte, Iván Puentes ha destacado que la anulación de las condenas "ilegales además de injustas" como estas fue posible gracias a las modificaciones normativas que introdujo la Ley de Memoria Democrática de 2022.

En ese sentido, ha mostrado su convicción de que estos dos fallos, los primeros que declaran la nulidad de consejos de guerra del franquismo en Galicia, "no serán los últimos, porque ahora las familias de los represaliados y represaliadas disponen de la fuerza de la ley para reclamar justicia".

Tanto Puentes como Mato han extendido la felicitación a la Asociación Memoria Histórica Democrática, por su implicación en la resolución de estos dos casos concretos y por su trayectoria en la reivindicación de las víctimas del franquismo.