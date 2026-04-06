El PSdeG critica el balance de propuestas aprobadas en el anterior DEA: "Una parte importante son cartas al Gobierno"

La viceportavoz del PSdeG Lara Méndez en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG ha criticado el balance de cumplimiento de las propuestas aprobadas en el debate de estado de la autonomía del pasado año, reprochando que "una parte importante consisten en enviar cartas al Gobierno".

"Uno tiene la sensación de que Galicia es Dinamarca, que aquí todo va bien y que lo único que falla es el Gobierno central", ha aseverado la diputada socialista en rueda de prensa este lunes.

Así, Méndez ha puesto el foco en las competencias de la Xunta, especialmente en sanidad y vivienda. En concreto, ha reprochado que el conselleiro de Sanidade "culpó al Gobierno y a los médicos de que subieran las listas de espera", así como que "el plan de salud mental sigue sin aprobarse". "Todo está en proceso, ¿pero en proceso de qué?", ha cuestionado.

En materia de vivienda, la viceportavoz del PSdeG ha criticado que, ante el incremento de los precios y con unas 31.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda la Xunta, "no está teniendo capacidad de respuesta suficiente".

También ha mencionado la situación de la AP-9, recordando que "las únicas bonificaciones que recibieron los usuarios se lograron gracias al PSOE", y la ley de administración local, "la única que reconocen que no se realizó" porque, ha añadido, "le pusieron plazo y por eso tienen que reconocerlo".

"La palabra más repetida es que se está en proceso, en proceso de perder el tren mientras presenta balances para que nadie le haga preguntas", ha lamentado para, a renglón seguido, exponer que el PP "lleva 17 años haciendo lo contrario de lo que dice" y "haciendo las mismas políticas que no resuelven los problemas de la gente".

RECUERDO A DORA CARRERA

La responsable del PSdeG ha iniciado su intervención trasladando el pésame a los familiares y allegados a Dora Carrera, una de las fundadoras de Érguete, fallecida este fin de semana.

"En un tiempo en el que el PP compartía instituciones con narcotraficantes, mujeres como Dora ponían su cuerpo para defender a sus hijos que caían en la droga y al conjunto de la sociedad. Aquel movimiento de madres no solo plantó cara al narcotráfico, sino que fue capaz de romper el silencio, de incomodar a quien miraba para otro lado y cambiar la historia de nuestro país e intentar que no se repita", ha reivindicado.