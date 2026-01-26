El PSdeG, ante las críticas por el pacto del SAF: "Es el acuerdo que defendía el BNG hasta que se llegó al acuerdo"

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha criticado la postura de los nacionalistas gallegos sobre el consenso alcanzado entre la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) y la Xunta para el incremento de la partida autonómica del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) al asegurar que "es el acuerdo que defendía el BNG hasta que se llegó al acuerdo".

Torrado se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede del PSdeG, en la que ha defendido que el pacto alcanzado reconoce que "había una clarísima infrafinanciación local" y ha dejado claro que no supone una "estación final" sino un punto a partir del cual seguir negociando.

En esta línea, ha puesto en valor que "mejora la situación" de los consistorios. "Gracias a la negociación del presidente de la Fegamp, del Partido Socialista, los ayuntamientos van a tener más fondos y eso no quita que se vaya a seguir negociando para tener después mucho más", ha afirmado.

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ha destacado que la ley señala que los ayuntamientos no deben pagar este servicio, sino que debe ser asumido pro Xunta y Estado. "Y hasta ahí llegaremos", ha afirmado para recordar que el acuerdo pasa por incrementar en cuatro euros, hasta los 16, la parte autonómica este 2026, a 17 euros en 2027 y a 18 euros en 2028.

"Estaremos esperando para ver si algún ayuntamiento del BNG, que considera muy malo el acuerdo, devuelve el dinero o no", ha dicho para señalar también que los consistorios saben que quien consiguió el acuerdo fue el Partido Socialista y que si fuese por la actitud del BNG tendrían ahora menos financiación".