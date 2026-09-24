El PSdeG defiende su acuerdo con el PP: "Cualquier interpretación que no figure en el texto no forma parte de él"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, firman el acuerdo sobre el gallego - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG defiende el acuerdo firmado este jueves con el PP en materia lingüística en la enseñanza "en sus términos exactos". "Es un acuerdo claro y transparente, que se hizo público en su integridad para que cualquier persona pueda consultarlo. Cualquier término, definición o interpretación que no figure de manera explícita en el texto no forma parte de él", afirma.

En un comunicado remitido a los medios en la tarde de este jueves --después de que en la mañana el acuerdo fuese rubricado y valorado por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la viceportavoz socialista Lara Méndez--, el PSdeG sostiene que el pacto levanta el veto de 17 años del PP a la docencia de materias de ciencias en lengua gallega. "El alumnado tiene derecho a aprender matemáticas, física o tecnología en gallego, lo que contribuye a prestigiar la lengua", sostiene.

Al respecto, pone en valor que se incluye que "el 50% del horario lectivo sea en gallego". "Su cumplimiento podrá comprobarse de forma clara y verificable, porque se establece una doble evaluación que hasta ahora no existía", argumenta.

Todo ello después de que fuentes del Gobierno gallego y el propio Partido Popular trasladasen que se abre la posibilidad de dar las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química, pero que ello implica que las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano --un asunto que no figura por escrito--.

Y es que, conforme trasladaron estas fuentes, la elección se hará por bloque de asignaturas y la decisión dependerá de cada centro.

Además, en la tarde de este jueves, los socialistas han subrayado que el acuerdo lo alcanzó el PSdeG "en negociaciones directas con el PP". "Son las dos fuerzas que lo firmaron esta mañana, sin perjuicio de que otras fuerzas políticas puedan sumarse a él", agrega.