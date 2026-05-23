PSdeG exige a la Xunta dictar enseguida el archivo de Altri y "despejar cualquier duda" sobre acuerdos "bajo la mesa"

La Portavoz De Industria Do Grupo Socialista, Patricia Iglesias - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha alertado de que el "corazón verde" de Galicia "corre peligro" por la "ambigüedad política y administrativa" del Gobierno gallego tras el anuncio de alegaciones por parte de Altri, que han evitado que el proyecto se archive por el momento. Así, ha reclamado a la Xunta que dicte de forma "inmediata" la resolución definitiva denegatoria.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Iglesias presentó una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al gobierno gallego que dicte de forma inmediata la "resolución definitiva denegatoria" de la pastera.

La responsable socialista ha advertido de que el anuncio de la multinacional evidencia que la empresa pretende mantener indefinidamente la tramitación de un proyecto "inviable", y que el gobierno gallego "quiere evitar a toda costa adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del proyecto".

Por ello, ha exigido a la Xunta que tome "medidas efectivas" para "despejar cualquier duda sobre acuerdos bajo la mesa con la empresa", que resultan "más que sospechosos tras la acumulación de hechos que llevan al punto en el que estamos".

Patricia Iglesias ha apuntado a las "dudas fundadas" que provoca la negativa del gobierno gallego a tomar ninguna decisión en contra de la empresa, a lo que, ha añadido, se suma que "no quieran hacer público el acuerdo firmado con la pastera y la retirada de la protección ambiental de la zona afectada". "Galicia precisa de una decisión firme y definitiva, no una paralización provisional", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que la inviabilidad del proyecto no depende solo de la conexión eléctrica, sino de los impactos ambientales sobre la cuenca del Ulla, el "elevado" consumo de agua, las emisiones contaminantes, la afección al modelo agrario y forestal, la "falta de encaje" con la transición ecológica o el "fuerte" rechazo social.

Además, ha alertado del riesgo de que la "actuación errática" de la Xunta pueda derivar en una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial con cargo a los recursos públicos de Galicia. Iglesias ha enfatizado que "Galicia no puede permitir ni opacidad, ni retrocesos en la protección ambiental para favorecer proyectos industriales que no acreditan el cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medio ambiente".

Por todo ello, ha reclamado a la Xunta que dicte de forma "inmediata" la resolución definitiva denegatoria del proyecto; denegar la Autorización Ambiental Integrada, la concesión del aprovechamiento de aguas y cualquier acto administrativo o autorización sectorial vinculada al proyecto.

También, ha solicitado que se haga público el memorando secreto suscrito entre la empresa y el entonces conselleiro de Industria en calidad de presidente de la Sociedad Impulsa Galicia, y garantías de que el gobierno gallego no va a asumir con fondos públicos ninguna indemnización o responsabilidad patrimonial derivada de la eventual denegación del proyecto.

Finalmente, la socialista ha pedido la renuncia expresa a la aplicación de los mecanismos de responsabilidad patrimonial previstos en la Ley de Política Industrial de Galicia en relación con este proyecto.