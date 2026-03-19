El PSdeG exige a la Xunta un plan de acción para paliar el impacto de la guerra

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSdeG urge a la Xunta a poner en marcha un plan de acción para paliar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía gallega.

La diputada Patricia Iglesias reclama, en concreto, "una estrategia activa", en el marco de las competencias del Gobierno gallego en el "seguimiento, evaluación de riesgos y apoyo" a las empresas gallegas afectadas.

En este sentido, según indica en un comunicado de prensa, reclama al titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, que "deje de hacer comentariasta y comience a actuar como gobierno".

Entre otras cuestiones, los socialistas gallegos piden que la Xunta entregue en la Cámara un "informe específico" del impacto potencial del conflicto de Oriente Medio sobre la economía gallega y que movilice "instrumentos propios" para "anticipar y mitigar los posibles efectos negativos de la situación internacional".

También proponen activar un sistema de seguimiento "permanente" de la evolución de la situación internacional y sus consecuencias para las empresas gallegas exportadoras.