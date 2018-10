O PSdeG homenaxea a Castelao coa "esperanza" de volver ao Goberno galego, con Touriño como "referencia"

Publicado 25/07/2018 18:49:29 CET

Caballero chama a "dar un paso adiante" e "falar coa dereita de ti a ti" para dicirlle a Feijóo que "o seu ciclo está a chegar ao seu fin"

RIANXO (A CORUÑA), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

O PSdeG celebrou o Día de Galicia coa súa tradicional homenaxe ao histórico galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no seu municipio natal, en Rianxo (A Coruña). Alí, os socialistas galegos expresaron a súa "esperanza e expectativa" de recuperar o Goberno da Xunta, co expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, tamén presente no acto, como "referencia".

Así o dixo o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, quen, durante a súa intervención, destacou a "longa historia de traballo polo país" que, ao seu modo de ver, desenvolveron os socialistas na Comunidade.

Por iso, fixo un chamamento a dar "un paso adiante, a falar coa dereita de ti a ti, cara a cara" para dicirlle ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "o seu ciclo está a chegar ao seu fin".

Ademais, asegurou que os anteriores gobernos socialistas en Galicia, os de Fernando González Laxe e de Emilio Pérez Touriño son "referencias históricas" para a autonomía galega. En especial, destacou o último período, entre 2006 e 2010, como a "mellor experiencia" na que reflectir o "cambio do futuro de Galicia".

Pola súa banda, o exdirigente do Goberno autonómico manifestou a súa "esperanza e expectativa de recuperar" a presidencia da Xunta "para o pobo galego, para que volva ter ese futuro de humildade", unha meta para a cal propón ao PSdeG "traballar todos xuntos e unidos" co secretario xeral, que dirixe o partido desde setembro do pasado ano.

Así mesmo, Touriño subliñou a vontade dos socialistas de "aplicar as liberdades e a democracia definitiva" para "facer posible unha Galicia que sexa cada día máis grande e máis libre", para que sexa "como España": "Plural e solidaria, na que vivimos e queremos seguir vivindo".

"XUNTO Ao POBO"

A continuación, o expresidente da Xunta lembrou que os socialistas son "os únicos" que estiveron, ao seu modo de ver, "xunto ao pobo" galego. "Se en 1936 foron as dereitas as que se opuxeron de mala maneira a aquel Estatuto de Autonomía --o da Segunda República--, logo en 1981 --ano de aprobación do actual-- foron os nacionalistas os que non o apoiaron", explicou.

Na conmemoración, a líder dos socialistas en Rianxo, Carmen Figueira, propuxo que as eleccións municipais de 2019 sexan "o primeiro paso" para "gañar o segundo asalto", que son, ao seu modo de ver, as autonómicas de 2020.

"As cousas parecen que están a empezar a cambiar, empezando por un cambio de ciclo no Goberno de Estado que ten que seguir coas autonómicas. Necesitamos xente que goberne pensando, primeiro, na cidadanía, e non só en xestionar. É importante xestionar ben os recursos, pero sen chegar a facer sufrir á poboación con recortes", expresou Figueira.

"FAI CINCO ANOS" DE ANGROIS

Así a todo, Gonzalo Caballero comezou a súa intervención lembrando ás 80 vítimas do accidente ferroviario de Angrois do 24 de xullo de 2013. "Fai cinco anos marcou unha folla de loito na historia de Galicia, toda o noso respaldo, proximidade e apoio", declarou.

O secretario xeral do PSdeG tamén fixo referencia ao incendio ocorrido nun catamarán turístico fronte á Illa da Toxa este martes, 24 de xullo, que se saldou con 48 feridos: "Todo o noso afecto para os que están no hospital".

Noutra orde de cousas, Touriño celebrou que o Día de Galicia sexa unha "festa que é de todos os galegos, independentemente da concepción ideolóxica e do credo" que poida ter cada un.

Neste sentido, lamentou que haxa "algúns" que entendan que Castelao é o seu "patrimonio exclusivo". "Están profundamente equivocados", esgrimiu, xa que, de acordo ás súas palabras, o histórico galeguista "entregou a súa vida pola dignidade de Galicia e da súa lingua", e por iso é, subliñou, "patrimonio de todos".

Así mesmo, o expresidente da Xunta remarcou que a celebración do 25 de xullo ten "tras de si unha longa historia e tradición" que se estende durante case un século.

E é que esta conmemoración se remonta a 1919, cando en Santiago se reuniron as Irmandades da Fala para decidir que o 25 de xullo sería festa da Comunidade, "só impedida en dúas ocasións: Na ditadura de Primo de Rivera e na 'longa noite de pedra' da ditadura de Franco".