El PSdeG insta a la Xunta a "rectificar" su gestión del Fondo de Compensación: "Es ineficiente e ineficaz"

Reprocha que "no destina ni un euro" a las provincias de Lugo y Ourense y que "deja sin ejecutar la mitad" de estos fondos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha instado a la Xunta a "rectificar" su gestión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), acusando al Gobierno gallego de "no destinar ni un euro" a las provincias de Lugo y Ourense, además de "dejar sin ejecutar la mitad" del presupuesto.

En rueda de prensa este jueves, Iglesias ha tachado de "incomprensible" y "reprobable" que la Xunta "no destinase ni un solo euro" de este fondo a Lugo y a Ourense.

Así, ha subrayado que el informe del Consello de Contas también reveló que "dejó sin ejecutar más de la mitad de esos 100 millones" de un fondo que, ha recordado, es estatal.

Ante esta situación, la diputada ha lamentado que "el PP lleva años gestionando mal, de manera ineficiente e ineficaz", así como "excluyendo a la Galicia interior". En esta línea, ha censurado que ni Rueda ni Feijóo "fueron capaces de utilizar este fondo para eliminar los desequilibrios".

Por todo ello, ha vuelto a criticar que la Administración autonómica "no solo ejecuta mal, sino que los fondos se reparten sin criterios objetivos, sin publicidad y sin ningún tipo de participación por parte de las provincias y de los ayuntamientos".

En este contexto, ha vuelto a insistir en que el informe del Consello de Contas es "contundente y demoledor", por lo que ha querido poner el foco en la gestión "ineficiente e ineficaz del Gobierno".

PROPUESTAS

Tras estas críticas, la parlamentaria socialista ha exigido a la Xunta la puesta en marcha de diferentes propuestas, entre ellas, hacer un registro contable del Fondo de Compensación Interterritorial con criterios públicos y equitativos del reparto entre provincias, "con atención a la finalidad del fondo, que es reequilibrar el territorio".

También ha reclamado "información y asesoramiento" a los ayuntamientos de "la Galicia interior" y que la "reinversión planificada" se reprograma "con tiempo y antelación suficiente para atender a proyectos e infraestructuras públicas esenciales en los ayuntamientos".

"El PP siempre hace lo mismo, mucha propaganda, ejecutar poco y ocultar mucho. Galicia necesita un gobierno que gestione, que no desaparezca cuando toca invertir, sobre todo apoyo en los ayuntamientos", ha manifestado.

AAI ENCE AS PONTES

Por otro lado, preguntada por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al proyecto de fábrica de biofibras que Ence quiere instalar en As Pontes (A Coruña), Iglesias ha insistido en que la Xunta "pretende vender que es un proyecto igual a Altri" y, en su opinión, "no tiene nada que ver".

Así, la diputada socialista ha defendido que el proyecto de Ence tiene como base "temas de reciclaje" y será de "economía circular". "Nada tiene que ver con Altri, que es una macrocelulosa. Nada de reciclaje y nada de economía circular en el corazón de Galicia", ha insistido.