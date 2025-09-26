El PSdeG ironiza con que el PPdeG debía pensar en el emérito al ponerse "en el mismo lugar" que el rey sobre Gaza

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en una rueda de prensa, a 26 de septiembre de 2025.- PSDEG

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG critica al PPdeG por una condena "tibia" de los ataques al futuro centro de menores migrantes de Monforte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha ironizado con que el PPdeG debía pensar en el emérito al mostrar su acuerdo con el discurso del rey de España, Felipe VI, sobre la masacre en Gaza: "Cuando el PP dice que se parece el rey, probablemente estén pensando en el emérito, con el que probablemente compartan bastante opinión sobre Palestina, sobre los países que no respetan los derechos humanos y en política fiscal".

Así lo ha expresado Torrado este viernes en referencia a declaraciones del portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, que aseguró que tanto su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el partido y el Gobierno autonómico, están "en el mismo lugar que el rey de España y la mayoría de gobiernos europeos", en referencia a si la formación condena "el genocidio" en Gaza.

En este contexto, y después del debate plenario acerca de esta cuestión en el Parlamento, ha acusado a los populares de mantener una postura "indigna desde el punto de vista moral" que "alimenta el discurso del odio" y ve en ellos una "incapacidad de condenar un genocidio". "Pretende equiparar a las víctimas y a los verdugos", ha afeado.

"PESCA" DEL PPDEG EN VOTOS DE "LOS QUE AGREDEN"

La postura del PSdeG es similar en relación a los ataques al futuro centro para menores migrantes proyectado por la Xunta en Monforte de Lemos (Lugo), pensado para albergar a aquellos que el Gobierno reubique desde Canarias, Ceuta y Melilla. Torrado ha criticado al PPdeG por "despreciar tibiamente" lo sucedido en la madrugada del sábado y no hacerlo con "palabras muy guresas".

"Algo de pesca quiere hacer en los votos de los que agreden y fomentan el odio", ha insinuado. Por otro lado, ha reiterado la condena "firme" y "muy contundente" del PSOE hacia esas conductas.

Preguntado al respecto de las intenciones de la Xunta de continuar adelante con sus planes sobre el edificio, Torrado ha insistido en el rechazo del PSdeG en la creación de un "centro de concentración" para albergar a "menores de edad que están solos".

"No podemos hablar de esas circunstancias concentradas en un centro para insertar un gueto y promover que con las personas ahí concentradas el problema está encapsulado y no lo extendemos a la sociedad", ha censurado.

En este sentido, ha acusado al PPdeG de ir "a rebufo" en el PSdeG en las cuestiones ya mencionadas o en Altri, donde considera que el presidente de la Xunta ha actuado hasta ahora como "comercial" de la empresa.

"[El PP] no solo va a rebufo de las políticas importantes, sino que tiene muchos dilemas sobre su moralidad", ha insistido. En contraposición, ha situado al PSdeG como el partido "más pegado a la realidad".

AYUDAS "ÁGILES" A AFECTADOS POR INCENDIOS

Por otra parte, preguntado al respecto de las ayudas de la Xunta y el Gobierno central, Torrado ha llamado a que estas ayudas se pongan en marcha de manera "ágil" y "efectiva", de forma que reviertan en los daños y contribuyan a "reimplantar" el ámbito productivo, como las anunciadas ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha citado.

Además, ha recordado que el PSdeG realizará este sábado una jornada en Riós (Ourense), municipio afectado por la ola de incendios, para analizar qué pasó, por qué y cuáles son las políticas necesarias para evitar nuevos fuegos. "Dijimos que íbamos a estar ahí, presentes en la zona, lejos de quien quiere hablar de incendios en Santiago de Compostela", ha comprometido.