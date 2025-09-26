El PSdeG afirma que "acata" y "respeta" todos los procesos judiciales: "Se llame el alcalde de Verín, Baltar o Villares"

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG aclara que el regidor verinés no era militante, sino candidato independiente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado, tras la condena al alcalde de Verín (Gerardo Seoane), que la formación "acata" y "respeta" todos los procesos judiciales sin discriminación: "Se llame el alcalde de Verín, Manuel Baltar o Alfonso Villares".

El regidor de la localidad ourensena ha sido condenado esta semana por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense por un delito contra la ordenación del territorio a dos años de prisión y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Esto le impide ser elegido para ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena.

Preguntado por la sentencia emitida esta semana en una rueda de prensa, Torrado ha aclarado que Gerardo Seoane no era militante del PSOE, sino que concurrió en listas como candidato independiente. "Veo muchas veces que cargos del PP no se mencionan que son del PP y cargos que no son del PSOE sí se relacionan como cargos del PSOE", ha criticado.

Con todo, ha asegurado que el PSOE "acata" y "respeta" los procesos judiciales, "como siempre hace". Así, ha señalado que no discrimina se trate de Seoane, como es el caso; Manuel Baltar, senador del PP condenado por conducir su vehículo oficial a más de 200 kilómetros por hora, o Alfonso Villares, exconselleiro do Mar investigado por agresión sexual.