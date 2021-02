El PSdeG pide a las administraciones que agoten "todas las posibilidades" para no indemnizar a los Franco por Meirás

Los socialistas reclamarán en el Parlamento con una PNL que se recurra la sentencia y que el uso del pazo esté vinculado "a la memoria democrática"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, ha solicitado a todas las partes personadas en el proceso para la recuperación del Pazo de Meirás, entre ellas el Estado y la Xunta, que agoten "todas las posibilidades jurídicas" para no tener que indemnizar a los herederos de Francisco Franco por el uso del inmueble y su conservación desde 1975.

Y es que, si bien los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación ya anunciaron la intención de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que fijaba esta indemnización, ni la Abogacía del Estado ni la Administración autonómica han mostrado, por ahora, disposición a hacerlo.

Así, en una rueda de prensa celebrada este viernes, el también viceportavoz de los socialistas en el Parlamento gallego ha informado del registro de una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de reclamar que las instituciones agoten "todas las posibilidades jurídicas" para no tener que pagar a la familia del dictador: "Aunque el recurso sea difícil y no sea admitido por el Tribunal Supremo, si hay una mínima posibilidad de intentarlo, hay que intentarlo".

Eso sí, Arangüena ha dado por sentado que los Franco recurrirán el fallo de la Audiencia Provincial y que "desde luego la Abogacía del Estado --como parte principal-- se va a oponer".

Esta postura de los socialistas se asemeja a la del BNG, cuya portavoz nacional, Ana Pontón, calificaba este jueves la sentencia y la decisión de no recurrir de "bofetada a la memoria democrática y a las víctimas del franquismo". Por eso, los nacionalistas también insisten en que la Xunta y el Gobierno central corrijan su decisión.

UN PROCESO DE "ÉXITO"

En este contexto, Arangüena ha reivindicado el "éxito" del proceso "histórico" iniciado por parte de la Abogacía del Estado --al que se añadieron el resto de administraciones, entre ellas la Xunta-- en un juzgado de instrucción de A Coruña y que terminó por confirmar que la titularidad del Pazo es del Estado.

Esto fue posible, a su juicio, gracias al "compromiso" y a la "firme voluntad política de un Gobierno progresista", ya que, si fuese "por la Xunta" de Alberto Núñez Feijóo, Meirás "seguiría en manos de los Franco".

"En 11 años de gobierno, Feijóo lo único que hizo espontáneamente fue llegar a un acuerdo con la Fundación Franco para que abriese el Pazo cuatro días al mes", ha explicado el dirigente socialista, quien no ha obviado que el inmueble fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño en 2008.

Asimismo, el viceportavoz parlamentario del PSdeG ha explicado que la iniciativa registrada también reclamará que el Pazo de Meirás "priorice" los usos "relacionados con la memoria democrática, sin perjuicio de otros" como, por ejemplo, la propuesta de la Xunta de dedicárselo a la escritora Emilia Pardo Bazán.