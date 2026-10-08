El PSdeG pide que el Parlamento guarde un minuto de silencio por Maricarmen, a quien recordará en municipios socialistas

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha pedido guardar un minuto de silencio en el Parlamento gallego en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada de la vivienda en la que residía desde hacía 71 años fallecida en las últimas horas.

Fuentes socialistas han explicado que formularon la petición a la Presidencia de la Cámara y que también la trasladaron a los portavoces parlamentarios del PP y BNG.

Asimismo, los socialistas guardarán un minuto de silencio en memoria de Maricarmen en todos los ayuntamientos que gobiernan y pedirán que se lleve a cabo esta inciativa en el resto de localidades gallegas.