El PSdeG rechaza la suspensión del voto para nacionalizados por 'Ley de Nietos' y censura la "puñalada trapera" del PP

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, ante la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha expresado su rechazo "total y absoluto" a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'. En este contexto, ha calificado de "puñalada trapera" la actitud del Partido Popular "al apoyar la cautelar y a quien presentó el recurso, ámbitos de la ultraderecha más extrema de este país".

En declaraciones a los medios en el Parlamento de Galicia, el líder socialista ha calificado la medida de "absolutamente incoherente" y ha advertido de que "no concibe una nacionalidad a medias" ni "amputada" que prive a los nacionales de su "derecho básico a elegir democráticamente a sus representantes".

Para Besteiro, el reconocimiento pleno de la ciudadanía a los descendientes de quienes emigraron "por necesidad" no constituye "un privilegio ni un regalo", sino una medida de "reparación" respaldada por la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, ha censurado que se plantee una nacionalidad con "espacios en blanco".

Por otra parte, el líder del PSdeG ha arremetido contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha acusado de estar "alimentando" esta propuesta.

Finalmente, Besteiro ha tachado de "sorprendente" la postura de los dirigentes populares, criticando que viajen a países como Argentina o Uruguay para "darse golpes de pecho" con la colectividad gallega en el exterior y, posteriormente, propinen "esta puñalada trapera" respaldando la resolución cautelar.