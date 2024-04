El PSdeG reivindica el feminismo con la entrega del Premio Maruja Vázquez a las futbolistas Vero Boquete y Paula Dapena

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha hecho entrega este sábado del V Premio de Igualdade Maruja Vázquez, que en esta edición ha reconocido a las futbolistas Verónica Boquete y Paula Dapena para poner el foco en la "revolución" en el mundo del fútbol y en mujeres de este deporte que "han dado la cara para defender la igualdad, convirtiéndose en ejemplos y referentes para otras mujeres".

En el acto, celebrado en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia de Santiago de Compostela, y al que no ha podido acudir Vero Boquete por encontrarse en Italia, la secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha querido destacar que este premio mantiene una doble función: reivindicar la figura de Maruja Vázquez, maestra republicana y socialista asesinada por los franquistas al inicio de la Guerra Civil, y reconocer a mujeres del presente.

"Seguimos siendo peligrosísimas las feministas que defendemos la igualdad. Maruja murió por peligrosa. Seguimos sufriendo desigualdades y discriminaciones todos los días de nuestra vida. Cada día nos seguimos encontrando con duros obstáculos", ha afirmado.

Además, Fraga ha lanzado "un mensaje de esperanza" y de "lucha imprescindible", pero ha pedido a las mujeres "no relajarse". "No penséis que cuando nos ceden un trocito de lo que nos corresponde, por ser la mitad, por capacidad, por mérito, ya tenemos el mismo espacio que los hombres, porque no es así. Tenemos que llegar todas y para eso es necesario seguir defendiendo nuestros principios feministas", ha aseverado.

A continuación, Silvia Fraga ha presentado a las premiadas, destacando la trayectoria de la compostelana Vero Boquete, que ha enviado un mensaje de agradecimiento desde Italia, donde juega en la Fiorentina, y el gesto de Dapena cuando en noviembre de 2020 se negó a homenajear a Diego Armando Maradona.

Así, ha tomado la palabra Paula Dapena, que además de agradecer al PSdeG este reconocimiento ha mostrado su orgullo por recibir este premio junto a una de sus "referentes", Vero Boquete.

Asimismo, ha señalado que hace cuatro años tuvo "la suerte o la desgracia" de que su gesto "diera la vuelta al mundo". "Yo simplemente lo hice porque era lo que consideraba correcto, era fiel a mis valores, a mis principios, y quería darle su minuto de silencio a esas mujeres a las que se les negó el 25N ese mismo año", ha explicado.

BESTEIRO CRITICA EL EJECUTIVO DE RUEDA

Para concluir el acto, el secretario xeral electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha intervenido reivindicando el feminismo de los socialistas y con críticas al nuevo Ejecutivo conformado por Alfonso Rueda por no ser "un gobierno paritario".

"Las cifras marcan la diferencia en la forma de hacer política de unos y de otros", ha subrayado antes de enumerar otras circunstancias en las que las mujeres mantienen "una lucha constante", como la igualdad salarial o la violencia de género.

Con todo, tras destacar la trayectoria y el activismo feminista de las premiadas, Besteiro ha celebrado que esta "lucha constante" se realice "con mucho optimismo y alegría".

Por último, ha mostrado su satisfacción por estos quintos premios y ha asegurado que espera "con mucha ilusión" la edición número seis, "pensando en la igualdad, en la justicia social".