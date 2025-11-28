El PSdeG responde al PPdeG y le afea que no mostrase la misma "preocupación" por la huelga en Primaria contra la Xunta

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha respondido en la tarde de este viernes al escrito en el que el PPdeG les pedía a los socialistas que se sumasen a la solicitud para que el Ministerio de Sanidad abra un proceso de diálogo y negociación con el objetivo de evitar la huelga de médicos convocada entre los días 9 y 12 de diciembre en contra de la reforma del Estatuto Marco.

Un escrito del que informó este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, misma jornada en la que se celebra el último de los tres días de paro convocados por la CIG y el sindicato médico Omega en Atención Primaria.

Al respecto, en su respuesta a la que ha tenido acceso Europa Press, la diputada del PSdeG Elena Espinosa asegura compartir la preocupación del PPdeG por las negociaciones del Estatuto Marco con el ministerio pese a que "no se hubiese manifestado también ante la huelga convocada especialmente en Galicia en los presentes días".

En este sentido, le recuerda al PPdeG que el paro en Atención Primaria contra la gestión de la Xunta "no estaba solo amparado por varios sindicatos, sino que los motivos también estaban respaldados por colectivos y colegios profesionales, así como por numerosas asociaciones de pacientes". Además, asegura que tiene "un seguimiento relevante que la Consellería trata de minimizar sin éxito".

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG le recuerda al PPdeG que en el próximo pleno los populares tendrán la ocasión de apoyar las iniciativas socialistas que van en la línea de las mejoras reivindicadas por el personal sanitario.

Además, recuerda que el Estatuto Marco lleva en negociación tres años con el Ministerio de Sanidade y con los representantes profesionales, y que su reforma es una demanda antigua del sector. También apunta que el actual texto data de 2003 y que fue el Gobierno anterior quien evitó actualizarlo pese a las peticiones reiteradas.

La diputada destaca que resulta "sorprendente" que el PP gallego exhiba ahora una preocupación que no tiene traza en los asuntos llevados al pleno por su grupo. "No encontramos iniciativa ninguna del Partido Popular que tenga que ver con el Estatuto Marco con las condiciones laborales de los profesionales, pese a afirmar que este asunto le produce tanta inquietud", señala.

Espinosa concluye que al Grupo Socialista le parece positivo que todos los grupos puedan centrar el debate en los problemas que nacen y se agravan en Galicia: "Celebramos esta inesperada euforia epistolar y confiamos en que se traduzca, a partir de ahora, en un apoyo real a la mejora de las condiciones del personal sanitario gallego".