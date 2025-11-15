El PSdeG reúne este sábado a su Comité Nacional para culminar el proceso de renovación de sus órganos

Archivo - El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el Comité Nacional del PSdeG - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia reúne este sábado, día 15 de noviembre, a su Comité Nacional --máximo órgano de decisión entre congresos-- en Santiago de Compostela con el objetivo de culminar el proceso de renovación de sus estructuras, que arrancó con la celebración del XV Congreso del PSdeG.

En la cita celebrada el pasado mes de marzo y en la que Besteiro eligió a la nueva dirección que la acompaña a los mandos del partido en Galicia, el PSdeG inició un proceso interno durante el que también se renovaron las estructuras provinciales y las locales.

Tal y como han señalado fuentes socialistas a Europa Press, ahora, una vez finalizada también la elección de las coordinadoras comarcales, los socialistas tienen pendiente la constitución de la Comisión Nacional de Listas, un asunto que figura en el orden del día de la convocatoria de este sábado.

Según señalan los estatutos de la formación, este órgano estará formado por miembros de la ejecutiva del PSdeG y del Comité Nacional. En ella, los integrantes elegidos por el máximo órgano de decisión entre congresos deberán ser mayoría.

FUNCIONES

La Comisión Nacional de Listas tiene, entre sus funciones, emitir un dictamen previo a la aprobación definitiva por parte del Comité Nacional de los candidatos y las candidaturas en los diferentes procesos electorales.

Además, conforme han apuntado estas fuentes, en la cita política se espera que el PSdeG incida en su mensaje sobre los presupuestos de la Xunta de 2026, convencido de que las cuentas que presenta el Gobierno de Alfonso Rueda, marcadas por "los beneficios fiscales" y el "rechazo a la aceptación de la condonación de la deuda", "impiden desarrollar otro tipo de políticas" para Galicia.

Tras las críticas por los resultados de las elecciones autonómicas del 2024 y finalizada la renovación de las direcciones autonómica, provinciales y locales, el encuentro de este sábado tendrá lugar en una época de cierta calma en un partido históricamente caracterizado por el debate interno y que tiene como principal reto mantener y ampliar el poder municipal. Ello si no se produce un adelanto electoral en el Estado antes de los comicios locales de 2027.