El PSdeG sella con UGT y CC.OO. y otras organizaciones un pacto por una energía eólica sostenible

"Estamos ante un paso histórico que marcará un nuevo paradigma de cómo comprender la importancia de la energía en Galicia", destaca Formoso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha sellado este martes un pacto con los sindicatos UGT, CC.OO. y organizaciones como Unións Agrarias, la Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur) y la asociación de afectados por parques eólicos Ventonoso un pacto por la energía eólica sostenible para que Galicia sea "protagonista" en la generación de energías renovables.

En el acto han participado la secretaria xeral de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez; el secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez; el secretario xeral de UU.AA., Roberto García; la presidenta de Fademur Galicia, Verónica Marcos; el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez; y líder del PSdeG, Valentín González Formoso.

"Estamos ante un paso histórico que marcará un nuevo paradigma de cómo comprender la importancia estratégica de la energía en Galicia", ha destacado el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que ha puesto en valor que el presentado este martes sea el "primer pacto por la energía renovable que se da en todo el Estado español"

Formoso ha destacado que se trata de una apuesta clara por el "protagonismo de Galicia" en el que es el gran reto europeo de este siglo, la "independencia energética" y la "capacidad de generar y almacenar energías con emisiones cero".

Ante este contexto, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha marcado distancias con otras formaciones al asegurar que "no vale ser los del no a todo". "No vale adoptar posturas populistas, no vale ser los de no a todo ni estar cabalgando sobre la sociedad agraria para ejercer una irresponsable posición política frenando el protagonismo de Galicia en este gran reto europeo", ha sostenido Formoso, que ha afirmado que "tampoco vale la posición del "sí a todo de la Xunta" que "pretende favorecer la implantación especulativa de 6.000 megavatios sin tener en cuenta el valor del territorio".

El líder de los socialistas gallegos ha abierto el pacto a "cualquier formación o entidad política, sindical y social del país". "Este pacto será propuesto al resto de las administraciones, a la Xunta, porque necesitamos no protagonizar, sino coprotagonizar este relevante reto en el que Galicia tiene que tener un papel protagonista", ha apuntado.

Conforme ha apuntado, el acuerdo supone "decir sí a las renovables, sí a que Galicia sea autosuficiente y que pueda favorecer una reducción importante de los costes energéticos a las industrias y a las familias".

CONTENIDO DEL PACTO

El pacto propone que los parques se instalarán con un adecuado consenso con los vecinos, de forma que no se concederá la utilidad pública ni se autorizarán expropiaciones en los parques que no cuenten con, al menos, contratos voluntarios en el 50% de la superficie de implantación.

Asimismo, deberán respetar la integración medioambiental, de forma que se exigirán evaluaciones de impactos rigurosas. Además, se promoverá que los parques tengan sinergias con la creación de empleo y valor añadido de forma que, entre otras cuestiones, se buscará la integración de la producción de la energía eólica con las necesidades del sector primario; y se valorarán los acuerdos de PP'As con empresas electrointensivas.

También se fomentará que los parques tengan una adecuada fiscalidad, a través de la revisión del canon eólico fijado en la Ley Eólica de Galicia, de forma que se pague por potencia instalada y no por número de aerogeneradores. Además, será de ampliación a los parques los tipos más altos previstos en la legislación del IBI, Impuestos de Bienes Inmuebles.

"DESPLIEGUE ORDENADO"

En la firma del acuerdo, la secretaria xeral de CC.OO., Amelia Pérez, ha considerado que el pacto sienta las bases de un amplio acuerdo social y político para el despliegue ordenado de las energías renovables, especialmente la eólica, con una perspectiva de país y retorno social. Además, ha advertido de que la discusión no es "eólicos sí, eólicos no", sino cómo se hace toda vez que la transición energética "vino para quedarse" y no se puede mirar para otro lado.

Por su parte, José Antonio Gómez (UGT) ha incidido en que el acuerdo pone encima de la mesa soluciones a los proyectos eólicos en Galicia. Así, en un contexto de "déficit energético" que afecta a las tarifas de los ciudadanos y de la industria, ha considerado básico que las administraciones entiendan que es necesario que los parques eólicos que se construyan se hagan con el consenso de la ciudadanía, de los propietarios y de las industrias. "Queremos una colaboración público privada para que esa generación de energía genere también valor añadido en nuestro territorio y puestos de empleo de calidad", ha apuntado.

Por su parte, el secretario xeral de UU.AA. Roberto García, que se ha referido al debate sobre la "soberanía energética" abierto con la guerra de Ucranica, ha señalado que la realidad económica muestra que "con los ingresos exclusivos de las rentan agrarias es muy difícil vivir en el rural", por lo que ha considerado necesario aprovechar palancas como la de la energía eólica" acompañada de una "base legal y medioambiental" que permita evitar "el derecho de pernada" que, en su opinión, "tuvieron hasta ahora las empresas".

Asimismo, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, ha incidido en la necesidad de que las autorizaciones no se concedan si no hay un acuerdo mínimo, que se valore toda la superficie recalificada y que se compense a los propietarios no solo de los terrenos realmente afectados, sino también de los que están en el entorno.

Además, la presidenta de Fademur Galicia, Verónica Marcos, ha incidido en la necesidad de "socializar" la riqueza producida por estos proyectos y repercutirla de forma positiva en las personas que viven en los pueblos.