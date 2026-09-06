El PSdeG ve como "un insulto" que Xunta dé "apenas un mendrugo de pan y unas lonchas de chorizo" a los brigadistas

Archivo - La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Forestal del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha subrayado que ve como un "insulto" que la Xunta dé "apenas un mendrugo de pan y unas lonchas de chorizo" a los brigadistas que luchan contra el fuego durante 10 horas ininterrumpidas.

Tal y como han trasladado el PSdeG en nota de prensa, Dacosta ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento para exigir una alimentación e hidratación "suficiente, equilibrada, segura y adaptada" para estos trabajadores.

Además, ha insistido en que el Gobierno gallego tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de agua para la reposición de líquidos, especialmente en episodios de altas temperaturas y jornadas prolongadas de extinción.

En este contexto, la parlamentaria socialista ha denunciado que el Gobierno gallego "arrastra las carencias y la falta de atención" al equipamiento de los brigadistas desde los incendios del verano pasado, cuando, ha asegurado, "quedaron en evidencia numerosas deficiencias en la organización y el funcionamiento del operativo".

Unas "deficiencias" que, ha afirmado, un año después "continúan sin estar resueltas", lo que demuestra el "descuido en la organización, reparto y calidad del avituallamiento durante la época de alto riesgo".

Para Dacosta, un trozo de pan y unas pocas lonchas de chorizo evidencian la "insuficiencia" de la alimentación proporcionada para personas que realizan "durante horas un trabajo de enorme exigencia física y en condiciones especialmente adversas".

Ante este escenario, la socialista ha exigido "condiciones de alimentación e hidratación dignas" durante la extinción de los incendios forestales, atendiendo a la reclamación de los trabajadores , que piden "media dieta", que cifran en alrededor de 17 euros por día efectivo de trabajo, para garantizar una alimentación "adecuada" durante estas jornadas prolongadas.