El PSdeG, ante el viaje a China del presidente de la Xunta, ironiza con Rueda "siente envidia de Sánchez"

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha ironizado sobre el próximo viaje institucional que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, iniciará la próxima semana a China al asegurar que "siente envidia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Torrado se ha pronunciado de este modo después de conocerse que el máximo mandatario autonómico viajará al país asiático y en un contexto de críticas del Partido Popular al viaje que esta misma semana realizó Sánchez a este mismo destino.
En este sentido, ha criticado que Rueda sea capaz de "criticar una cosa y hacerla él mismo al día siguiente". "Es un hábito. El PP de coherencia va bastante justito", ha afirmado.
Dicho esto ha sostenido que si Rueda considera que debe de ir a China porque hay intereses gallegos allí, "debe de ir". "No vamos a cometer el error que comete el Partido Popular de ser no solo desleal al Estado, sino absolutamente incoherente", ha señalado.
"Lo que sí le pedimos es que la próxima vez, antes de hablar, piense", ha sostenido para asegurar que "Rueda es capaz de contradecirse en el mismo día". "Dentro de poco, Rueda se va a hacer oposición a sí mismo con tal de intentar disparar a Sánchez", ha trasladado para considerar que "lo que pasa es que siente envidia de Pedro Sánchez".