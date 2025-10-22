O PSOE aboga por transferir competencias e non a titularidade da AP-9 nas súas emendas á lei no Congreso

Só PSOE e Sumar presentan achegas para cambiar o texto aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
O Partido Socialista aboga por transferir á Comunidade Autónoma de Galicia competencias relacionadas coa xestión da Autoestrada do Atlántico, a AP-9, pero non a titularidade da infraestrutura nas súas emendas presentadas á lei orgánica que tramita o Congreso.
O PSOE e Sumar, ambos os socios do goberno de coalición, son as únicas formacións que presentaron emendas ao texto que foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia, pero a formación de Yolanda Díaz non propón modificacións do articulado senón que se limita a subliñar as ampliacións da concesión por parte dos gobernos de Aznar e Rajoy.
Precisamente, en paralelo, hai un procedemento aberto en Europa que pon no foco a prórroga até 2048 que autorizou o Goberno de Aznar, que a Comisión Europea declarou "ilegal".
No texto destas emendas e na mesma liña que co último texto que chegou a este punto de tramitación, o Grupo Socialista sostén que considera máis adecuado, "para garantir que se siga aplicando o esquema de bonificacións amplo e equilibrado, expor unha transferencia de determinadas facultadas sobre a administración e a explotación da infraestrutura, manténdose, en principio, a titularidade por parte da Administración Xeral do Estado".
Sete anos despois de que o Parlamento galego sacase adiante de forma unánime a primeira lei para pedir a transferencia da titularidade da AP-9 a Galicia, o Lexislativo autonómico renovou en setembro de 2023, por cuarta vez, a súa vontade coa aprobación dun novo texto que contou co apoio de populares, socialistas e nacionalistas.
Despois de que todos os textos anteriores topásense con obstáculos á súa chegada a Madrid, esta proposta lexislativa tamén quedou nunha situación de parálise até hai apenas 15 días cando se pechou o prazo para as emendas á totalidade. Esta mesma semana, após decenas de prórrogas, o desbloqueo facíase definitivo ao culminar o prazo para as emendas parciais.
DETERMINADAS COMPETENCIAS PERO NON A TITULARIDADE
Así, no caso do Grupo Socialista proponse substituír o primeiro artigo da proposición de lei aprobada por unanimidade polo Parlamento de Galicia, no que se contempla a transferencia da titularidade e as competencias da concesión administrativa para a construción, conservación e explotación da AP-9, así como as funcións e os servizos até agora exercidos pola Administración xeral do Estado por outro no que se contempla a "transferencia de competencias sobre a administración e explotación".
Deste xeito, nas súas emendas, o PSOE propón o traspaso da competencia sobre a administración e a explotación da autoestrada da AP-9 até agora exercidas pola Administración xeral do Estado.
Ademais, pide que se solicite á Xunta un informe, de forma previa a que o Estado modifique en calquera da súa forma o contrato da concesión, sempre que o cambio leve unha ampliación do prazo, un incremento nas tarifas a abonar ou unha redución das bonificacións aplicadas. Con todo, indica que a emisión e o contido "non terá carácter vinculante" de cara á tramitación e aprobación do correspondente expediente por parte da Administración Xeral do Estado.
Propón, ao tempo, habilitar a Galicia para propor formalmente a incoación dos expedientes que legalmente procedan para impor as penalizacións, sancións ou multas coercitivas por incumprimentos da concesionaria. Con todo, a resolución corresponderá ao Estado, "unha vez ouvida" á Comunidade.
Ademais, avoga por habilitar á Galicia para propor formalmente modificacións que afecten o réxime económico-financeiro da concesión, singularmente no que incumbe ao establecemento, actualización e supresión das tarifas e peaxes, así como a aplicación de programas de desconto.
Todo iso, segundo xustifica o PSOE, ao considerar máis adecuado, "para garantir que se siga aplicando o esquema de bonificacións amplo e equilibrado", "expor unha transferencia de determinadas facultadas sobre a administración e a explotación da infraestrutura, manténdose, en principio, a titularidade por parte da Administración Xeral do Estado".
TRASPASO DE SERVIZOS
Ademais, propón cambiar o artigo dous, no que a proposición de lei orixinal sinala que o exercicio da competencia transferida haberá de asumirse pola Comunidade autónoma no momento en que teña efectividade a transferencia dos medios materiais, humanos e orzamentarios necesarios, incluíndo o acordo de traspaso dos compromisos de investimento.
Deste xeito, a emenda precisa que os termos nos que se poidan transferir á Comunidade as competencias sobre a administración e a explotación, recollidas no artigo 1, se sustanciarán na Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia, sen que sexa necesario, por unha cuestión de simplicidade técnica, que se recolla na Proposición de Lei Orgánica.
Así as cousas, as emendas recollen directamente a supresión do artigo 3 da norma emanada do Parlamento galego, relativa á formalización do cambio de titularidade.
NOVOS APARTADOS
Tamén avoga por engadir novos artigos nos que se recollen distintas casuísticas polas que o artigo 1, de traspaso de competencias, non será de cumprimento, como os casos nos que non se poidan dar cumprimento aos compromisos derivados da ampliación de modificacións do contrato concesional que se atopen en vigor con anterioridade á aprobación da presente lei ou "cando se produza un incumprimento por parte da Xunta dos compromisos adquiridos" con respecto a esta infraestrutura.
Ademais, suprime as disposicións adicionais contidas na proposición de lei orixinal.
SUMAR NON EMENDA O ARTICULADO
Pola súa banda, os socios de Goberno do PSOE, o Grupo Parlamentario de Sumar, non emenda o articulado pero si a exposición de motivos para subliñar que a "penalización" que sofren os usuarios debido ás peaxes nunha infraestrutura que vertebra o territorio "viuse agravada" polas prórrogas da concesión aprobadas durante os gobernos de José María Aznar (ano 2000) e de Mariano Rajoy (ano 2011).
Estas, segundo apunta, "alteraron de forma substancial os termos orixinalmente previstos", "autorizando incrementos extraordinarios das peaxes e ampliacións significativas do prazo concesional".
SUMAR INTRODUCE MEDIDAS PARA "A PROTECCIÓN DAS MARISCADORAS"
Ademais, a través das súas emendas, Sumar aproveita para introducir disposicións adicionais novas para "adaptar a protección por cesamento de actividade" ás particularidades do marisqueo para "garantir unha cobertura adecuada durante os períodos de inactividade forzosa" de forma que se asegura "ás persoas traballadoras por conta propia que dedican a súa vida a esta actividade que poidan acceder a un sistema de protección eficaz, estable e axustado á realidade do sector".
Tamén propón o recoñecemento de coeficientes reductores en condicións especiais a traballadores de exterior que participen de forma directa no desenvolvemento de labores mineiros distintas das de roza e arranque nos que haxa risco de inhalación de partículas.
Sumar sinala que aínda que a emenda non garda relación directa co contido da lei en tramitación, óptase por presentala neste marco lexislativo ao tratarse, na práctica, da única vía dispoñible neste momento para abordar unha cuestión de especial relevancia para Galicia.