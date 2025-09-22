El PSOE acusa al PP de negarse a guardar un minuto de silencio en el Parlamento por las "víctimas de genocidio en Gaza"

Los socialistas propusieron la iniciativa en la Mesa de la Cámara, una propuesta que contó con el apoyo del BNG y el voto en contra del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha acusado al PP de negarse a guardar un minuto de silencio en la Cámara gallega por las "víctimas del genocidio en Gaza" al votar en contra de la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa, una iniciativa que sí fue apoyada por el BNG.

En un comunicado, el PSdeG ha asegurado que la propuesta, defendida por el portavoz socialista José Ramón Gómez Besteiro, señalaba que "en los últimos meses y, de forma especialmente cruenta en las últimas semanas, miles de personas inocentes --entre ellas 20.000 niños y niñas-- han sido asesinadas, sus hogares arrasados y las condiciones mínimas de vida destruidas".

El PSdeG sostiene que "el Parlamento, como institución representativa del pueblo gallego, debe expresar su solidaridad con el dolor que sufren miles de personas, manifestar su rechazo a esta violencia indiscriminada y apoyar con firmeza los esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir una paz justa y duradera en la región".

Sin embargo, apunta que en la votación celebrada en la Mesa, BNG y PSdeG votaron a favor de la propuesta socialista, una iniciativa que contó con dos votos en contra de los tres miembros del PP --el de la secretaria Ethel Vázquez y el del propio presidente del Legislativo, Miguel Santalices--, toda vez que no estaba presente la vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia, lo que provocó un empate.

Los socialistas argumentan que, pese a que un miembro de la Mesa votó en contra, el presidente del Parlamento alegó desconocer la posición del Grupo Popular, lo que el PSdeG ve un intento de "justificar la parálisis de la decisión".

"El empate no fue casual: los populares sabían de antemano que la ausencia de Candia impediría la aprobación de la propuesta, utilizando la situación para bloquear un gesto institucional de solidaridad con el pueblo palestino", considera el PSdeG.

Por su parte, fuentes de la Cámara consultadas por Europa Press han sostenido que el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, no recibió información por parte de los portavoces de los grupos información alguna para fijar el minuto de silencio, lo que, según apuntan, es lo habitual a la hora de acordar una medida de este tipo.