El PSOE de Narón (A Coruña) abandona el gobierno municipal obligado por la ejecutiva autonómica y provincial

Los ediles han criticado la decisión de instarlos a dejar el bipartito presionados por el que será candidato a la Alcaldía

FERROL, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres integrantes del grupo municipal del PSOE en Ayuntamiento de Narón (A Coruña) han presentado su renuncia a seguir formando parte del gobierno municipal y han abandonado el bipartito que han conformado desde el inicio del mandato con Terra Galega.

Así lo ha trasladado el portavoz de esta formación, David Pita, en una rueda de prensa ofrecida a primera hora de la mañana en el propio Ayuntamiento, en donde ha asegurado que esta decisión la han tomado "a instancias de las ejecutivas provincial y regional".

En este sentido, han explicado que recibieron un burofax días atrás en los que se les daba diez días para "salir del gobierno" formado por Terra Galega, con diez ediles, y el PSOE, con tres concejales, de una corporación de veintiuno.

Pita ha detallado que esta obligación "contradice lo dicho por una asamblea de la agrupación local, en donde más del 70% de la militancia votó a favor de continuar en el gobierno local, y de no hacerlo, se les amenazaba con "tomar las medidas disciplinarias del partido por no acatar esta decisión", por lo que han decidido abandonar el gobierno.

Pita ha agradecido a la "militancia su apoyo, creemos en ellos y estimamos que son ellos los que tienen que decidir, ya les hemos comunicado la decisión".

A preguntas de los medios de comunicación, sobre si esta decisión puede pasar fractura al PSOE en las próximas elecciones municipales, para las que el candidato a la Alcaldía de Narón, Jorge Ulla, pertenece a la ejecutiva de Ferrol; Pita ha incidido en que "eso será una decisión de la cidadanía de Narón. "La ciudadanía de Narón será la que tendrá que valorar que venga gente de la ejecutiva de Ferrol, y que pueda afectar al proceso electoral", ha manifestado, antes de incidir en que saben "que es militante desde hace un mes" y de desearle "suerte y democracia".

ANTIDEMOCRÁTICO

Otra de las ediles del PSOE en Narón, Catalina García ha abundado en que "no me parece de recibo que las dirección del partido, tanto a nivel provincial como a nivel regional, haya tomado esta determinación a petición del candidato", en alusión a Jorge Ulla, y que "una persona que se presenta a unas elecciones tiene que tener capacidad suficiente y formación sin hacer una campaña con una representación teatral".

Además, García ha detallado que "no hay motivo objetivo para salir del gobierno de Narón, no lo hay, y salimos obligados porque así nos lo manada a dirección, no estamos de acuerdo, pero acatamos porque somos gente de partido", ha sentenciado.

Por su parte, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TeGa), tras el anuncio de que abandona el gobierno bipartito ha atribuido la decisión a la "campaña electoral". Así, se ha remitido a que ellos mismos han asegurado que se debe a algo como eso porque tenían un pacto "que era estable, obviamente con diferencias, porque son dos partidos que cada uno tiene su ideología", pero "capaces de poder llegar a un acuerdo".

Ante este escenario, Ferreiro ha manifestado que, "al final, el único partido que vela exclusivamente por los intereses de Naron, es Terra Galega". Así, ha dicho que "como se ve aquí las directrices las mandan desde arriba, pues hay que cumplirla y eso es lo único les interesa", mientras que Tega "son el único partido que vela por los intereses de los vecinos y así lo seguirá haciendo".