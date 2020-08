O PSOE propón unha "fronte común" en Ourense e Cs pide ao PP pór fin ao "despropósito"

Os populares defenden a "vixencia" do pacto de gobernabilidade e o BNG cúlpalles dos "movementos" na corporación

OURENSE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

O portavoz do grupo socialista no Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ofreceu diálogo "sen exclusións" a "todas" as forzas políticas para conformar un novo goberno e que a cidade "arrinque".

E mentres Ciudadanos pediu ao PP que poña fin ao "despropósito", desde esta formación, a súa portavoz, Flora Moure, asegurou que o pacto de gobernabilidade segue "vixente". "Estamos a traballar sobre ese pacto polo ben da cidade", sentenciou.

"Unha fronte común para sacar a Ourense do seu atranco", resumiu, á súa vez, en declaracións aos medios de comunicación, o portavoz socialista após os problemas xurdidos no seo de Democracia Ourensana entre o sector crítico de edís desta formación co rexedor, Gonzalo Pérez Jácome.

"Un problema serio" do que dixo que se descoñece "o seu alcance", pero non as "consecuencias". "Un PP causante desta situación que se sitúa á marxe e Democracia Ourensana coa práctica totalidade dos concelleiros amotinados contra o seu alcalde", expuxo Villarino que, a iso, sumou a xestión de goberno. "Ourense non merece unha relación de parella que non funciona".

PROPOSTA DE DIÁLOGO

Por estes motivos, expuxo que ofertan "diálogo" a todas as forzas políticas "sen exclusión", reivindicando ao PSOE como "a única forza que pode dar seguridade, estabilidade e un proxecto serio" á cidade, aínda que se mostrou aberto a distintas alternativas.

Así, cuestionado se a opción socialista pasa por un alcalde alternativo, afirmou que "o tiña que ser de maneira natural --após as eleccións municipais-- debería ser agora", apelando ao PSOE como a lista máis votada. "Podería ser", respondeu, no entanto, ao ser preguntado se cabería un goberno de 'concentración'.

Nese diálogo, incluíu ao PP xa que recalcou que Ourense "non pode permitirse o luxo de exclusións", aínda que non se expuxo falar co presidente da Deputación de Ourense e dirixente do PP provincial ourensán, José Manuel Baltar, ao que culpou da actual situación.

"É o máximo responsable", dixo sobre os termos do acordo con Democracia Ourensana. Con todo, agora avogou por deixar á marxe "ambiciones persoais" e "buscar solucións" para que a cidade "funcione".

"TEATRO" DO ALCALDE, PARA CS

Pola súa banda, nunha comparecencia ante os medios de comunicación, o portavoz de Ciudadanos en Ourense, José Araújo, considerou que os últimos movementos do alcalde após a reunión cos edís críticos responden a "os seus propios intereses". "Seguirá co seu teatro até a aprobación da PXOM", augurou.

Ademais, manifestou que o difundido até o momento é "só a punta do iceberg" e avanzou que as informacións que chegan a este grupo municipal apuntan a que "haberá máis escándalos relacionados coa xestión de Jácome e co seu pacto co PP".

Respecto diso, lembrou que desde a formación laranxa xa recalcaran que Democracia Ourensana non era un partido político senón unha "empresa unipersonal" e que alertaran das "divisións internas" tanto de DO como do PP.

RESPONSABILIDADE DO PP

Neste sentido, Araújo responsabilizou aos populares de colocar "a este personaxe" como alcalde e, por este motivo, instoulles a "pór fin a este despropósito", dixo en referencia á posible destitución do rexedor. "E se non son capaces teñen que apartarse e permitir que outras alternativas poidan tomar as rendas para devolver a dignidade que Ourense se merece".

Doutra banda, ante as críticas do BNG á súa formación polas informacións dadas a este respecto, Araújo lamentou que "haxa grupos que non se decaten de nada e por iso non valoren o noso traballo, que, como oposición, é controlar ao goberno local e informar os veciños do que pasa neste concello".

Finalmente, o líder de Ciudadanos tamén quixo mostrar o seu apoio aos traballadores de rexistro e estatística do concello sobre as peticións de probas PCR após a confirmación do positivo por Covid-19 do asesor de alcaldía.

INTERESES URBANÍSTICOS PARA O BNG

Desde o BNG, manifestouse que "o que hai de fondo e o que está en xogo son os intereses urbanísticos" e apuntou que "son os distintos intereses dos socios de goberno e a dificultade para concilialos, o elemento que fixo precipitar os acontecementos".

Os nacionalistas apuntan tamén que "detrás destes movementos está Baltar e o PP, que o único que fixo foi anticipar unha situación que xa tiñan prevista para máis adiante, soltar lastre en canto conseguisen os obxectivos primordiais".