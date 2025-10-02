El PSOE de Santiago exigirá en el Parlamento que la Xunta incremente a 7 millones los fondos por la capitalidad

Crítica que el gobierno local pretenda subir el impuesto de la basura sin "hacer cumplir el servicio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha avanzado que exigirá en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego incremente en los próximos presupuestos autonómicos hasta los 7 millones de euros los fondos por la capitalidad que destina al Ayuntamiento de Santiago.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del PSOE compostelano, Bouza ha asegurado que se trata de una "reivindicación histórica" por parte del Partido Socialista para que "Santiago reciba lo que se merece".

"La cuantía lleva congelada años", ha dicho Aitor Bouza, que ha sostenido que "ya no es una cuestión de una reivindicación social, de una reivindicación política y de una reivindicación justa, que es lo que es, sino que se trata también de una exigencia legal".

En su intervención, ha recordado que la ley gallega de capitalidad establece que la ciudad debe contar con un presupuesto suficiente "justamente para desarrollar las funciones que se desarrollan en Galicia, con son las de la capitalidad, el incremento de personas por las movilizaciones, por los trámites y también por las gestiones que se pueden hacer en Santiago de Compostela".

Por ello, ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado ya una iniciativa parlamentaria para exigir al presidente Rueda que incremente esta aportación hasta los 7 millones. "No es esta cuantía porque hoy nos levantemos por la mañana y dijésemos vamos a poner siete millones. No, es fruto de los estudios que se realizaron para poder compensar el gasto que tiene Santiago de Compostela debido a ser la capital gallega", ha explicado.

Bouza ha insistido también en la necesidad de convocar al Consello da Capitalidade, que no se reúne desde hace años a pesar de que la ley obliga a hacerlo antes de la prestación del borrador de los presupuestos.

"¿Cuántos años lleva sin reunirse?", ha preguntado para añadir ya que le gusta tanto el Partido Popular hablar del cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las leyes, pues no instamos y exigimos a que cumplan la ley gallega también de la capitalidad.

En su intervención, ha criticado la "pasividad de la alcaldesa" de la ciudad ante un compromiso que, según ha recordado, fue adquirido en 2023 por el propio presidente de la Xunta. "Si el presidente de la Xunta no cumple, es una exigencia de la máxima representante de la ciudadanía de Compostela hacer todo lo posible, todo lo necesario para que realmente se cumpla ese compromiso, esa promesa del presidente de la Xunta", ha señalado.

Bouza ha instado al portavoz popular, Borja Verea, a definirse sobre este asunto. "Cada vez que presentamos la enmienda de aumento de incremento de la capitalidad, el señor Verea cuando tiene que decidir entre votar entre Compostela y apoyar al señor Feijóo y al señor Rueda, sabemos que siempre apuesta por el señor Rueda y el señor Feijóo", ha apuntado.

"¿Va a defender el señor Verea el aumento de la aportación de la capitalidad sí o no?", ha preguntado Bouza.

SITUACIÓN DE LA LIMPIEZA

En la rueda de prensa, además, el parlamentario autonómico ha sido especialmente crítico con la gestión municipal y con las declaraciones de la alcaldesa.

"Es intolerable que realmente, tal y como está la ciudad con la basura que hay, a lo que se dedique el gobierno de Sanmartín sea a esparcir basura entre los partidos políticos en lugar de limpiar esa basura que cada vez se amontona más en la ciudad", ha denunciado.

Bouza ha criticado que el gobierno local pretenda subir impuestos cuando "lo primero que hay que hacer es cumplir el servicio" y ha avanzado que será "muy exigente" con el gobierno local. "Si la señora Sanmartín saliese de los despachos podría saber que realmente es un clamor social lo que ocurre en esta ciudad respecto de la basura", ha dicho.

COORDINACIÓN AEROPORTUARIA

Por último, preguntado al respecto en la rueda de prensa, Bouza ha sostenido que Galicia "no puede tener una política aeroportuaria que esté descoordinada", una tarea que le corresponde al Gobierno.

En este contexto, ha considerado que el Ayuntamiento de Santiago debe exigir a la Xunta que garantice que esa coordinación sea efectiva.

Además, ha emplazado al gobierno local a hablar con Ryanair para "intentar paralizar el error absolutamente injustificado" que ocurrió en la capital gallega.