El PSOE suspende el procedimiento interno contra Tomé: "Será la justicia ahora quien determine las responsabilidades"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS)

El PSOE ha anunciado que suspende el procedimiento interno abierto contra el alcalde de Monforte, José Tomé, después de que la Fiscalía Provincial de Lugo haya decidido interponer una querella contra él, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo, por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública".

"Ahora corresponde investigar los hechos con rigor y con todas las garantías, respetando también la presunción de inocencia, que es un principio básico de nuestra democracia", dice el PSOE de Lugo en un comunicado en el que destaca en el que confía "plenamente en la justicia" en un Estado de derecho.

"Las y los socialistas animamos siempre a denunciar, respetando que la decisión de hacerlo, y el momento en el que se hace, pertenece única y exclusivamente a la víctima", agrega.

Remarca que al pasar el asunto a la vía penal, tal y como establecen sus normas, el PSOE suspende el procedimiento interno abierto en el canal antiacoso.

"Será la justicia ahora quien determine lo que ocurrió y, si procede, las responsabilidades correspondientes, a partir de las que actuaremos, como siempre, con responsabilidad, coherencia y respeto a las personas y las instituciones", concluye el PSOE.

DENUNCIA DE PARTICULAR

El paso de la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

Considera la Fiscalía que los hechos "están suficientemente determinados" y poseen "indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

Todo ello "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción", informa el ministerio público.

El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos.

Tras ello, José Tomé anunció que presentaría su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo pero mantendría el cargo de diputado provincial y de alcalde de Monforte, ambos como no adscrito.

Tomé, que pidió la suspensión de la militancia del PSOE, continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local.

Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.