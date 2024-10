Puente, sobre la manifestación para pedir elecciones generales: "Esas cosas son lo habitual de la derecha de este país"

LUGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha evitado valorar la manifestación convocada este domingo en Madrid por la Plataforma por la España Constitucional y que, entre otras cosas, reclama la convocatoria de elecciones generales.

"Hoy vengo aquí a un día feliz, a la tierra de mi padre. Los vecinos han tenido la deferencia de reconocerme, algo que no parece muy habitual últimamente, así que permítanme que disfrute del día y no me quiero centrar en esas cosas que son, digamos, lo habitual de la derecha de este país", ha defendido en declaraciones a los medios antes de participar en Lugo en el Día do Veciño.

Además, preguntado también sobre que Anticorrupción proponga que se investigue al exministro José Luis Ábalos por el 'Caso Koldo', Puente tampoco ha querido pronunciarse. "No voy a dar una rueda de prensa hoy por la mañana", ha zanjado.