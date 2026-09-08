Queda en libertad el hombre detenido en Lugo con un cuchillo y la ropa ensangrentada

LUGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido durante el fin de semana en Lugo tras ser localizado en plena calle con un cuchillo de cocina de casi 20 centímetros de hoja y parte de la ropa ensangrentada ha quedado en libertad este lunes después de recuperarse de este episodio.

El arresto se produjo el sábado por la noche en la Rúa Santiago, donde agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir para reducir al hombre, de unos 30 años y de procedencia extranjera, que se encontraba muy alterado y bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El detenido llevaba consigo un cuchillo de cocina con una hoja de casi 20 centímetros y presentaba restos de sangre tanto en la ropa como en el arma blanca. Las pesquisas posteriores permitieron determinar que toda la sangre era del propio arrestado, que se encontraba herido, y que no correspondía a ninguna otra persona.

Durante el incidente, el hombre llegó a amenazar a gritos a varios vecinos. No obstante, según las primeras comprobaciones, sus expresiones no tuvieron tintes racistas ni contenían ofensas de carácter discriminatorio o intimidatorio.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde prestó declaración asistido por un abogado. Inicialmente, se contemplaba su puesta a disposición judicial por posibles delitos de desórdenes públicos y amenazas, pero el hombre no llegó al juzgado, ya que, una vez que recuperó la normalidad y tras completarse las actuaciones policiales, quedó en libertad.