Queremos Galego llama a manifestarse el 17 de mayo para reclamar que el gallego sea "el centro" de la actividad diaria

Presentación de la manifestación del 17 de mayo convocada por Queremos Galego, a 27 de abril de 2026. - QUEREMOS GALEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Queremos Galego ha llamado a manifestarse el próximo domingo 17 de mayo (Día das Letras Galegas) en Santiago de Compostela para reivindicar el gallego como "el corazón" y, especialmente, "el centro" de la existencia de la ciudadanía gallega y reclamar que esta lengua esté presente en cualquiera de las actividades cotidianas.

"No solo queremos cantar y bailar en gallego, sino que también queremos que sea normal llegar a un notario y podamos hacer una escritura en gallego; que nuestra compañía eléctrica se dirija a nosotros en nuestra lengua, y que nuestra administración tenga por defecto nuestra lengua como primera cuando hablemos con ella", ha demandado la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas.

La manifestación, bajo el lema 'O galego, lingua vital', partirá a las 12.00 horas de la Alameda hasta la Praza da Quintana, donde además habrá actuaciones. La organización pondrá a disposición de los interesados autobuses desde las principales comarcas para fomentar la asistencia.

La convocatoria estará acompañada de una "intensa" campaña en las calles para promocionar la protesta y la aplicación del protocolo 'Lingua Vital', que, a través de cerca de 300 medidas, pretende dar una "alternativa sólida nacida de un proceso social, participativo y plural" frente a la "ofensiva recrudecida del PP y la Xunta contra el gallego".

"En dos años que lleva el actual gobierno de la Xunta ha sido incapaz de ofrecer más alternativa que negarse a mencionar la emergencia lingüística", ha censurado el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, en la presentación de la movilización.

En este sentido, ha perfilado la del 17 de mayo como "una gran movilización ciudadana" que contestará "la negativa de la Xunta a garantizar los derechos lingüísticos" a través de la "fuerza, unidad, y trabajo conjunto" de una sociedad que defiende el idioma "porque sabe que es vital para su existencia".

BEGOÑA CAAMAÑO Y EL "BILINGÜISMO HARMÓNICO"

Además, Armas ha reivindicado la figura de Begoña Caamaño, homenajeada por el Día das Letras de este año, rescatando un texto de 2010 en el que criticaba el uso de expresiones como 'bilingüismo harmónico': "Este término acuñado por la Administración Fraga, fue una falacia, una completa mentira. No podemos hablar en términos de harmonía cuando hay una situación tan disimétrica entre el castellano y el gallego".

Caamaño también arremetía contra el decreto del plurilingüismo del 2010. La portavoz de Queremos Galego ha dado por "comprobado" que, más de una década y media después, este decreto ha sido "muy nocivo" para la enseñanza y la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones. "Somos conscientes de que es posible revertir esta situación tan dramática", ha instado Armas.